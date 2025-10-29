Erfoud | Le 14è Salon international des dattes 2025 au Maroc ouvre ses portes

Partager Facebook

La 14ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2025) a ouvert ses portes, mercredi à Erfoud, sous le thème “Gestion durable des ressources hydriques: Base de développement du palmier dattier et des oasis”.

Organisée sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, par l’association du Salon International des Dattes au Maroc avec l’appui de l’Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l’Arganier (ANDZOA), cette édition connait la participation d’environ 230 exposants avec plus de 90.000 visiteurs attendus.

Installé sur une superficie de 40.000 m², le Salon est structuré autour de plusieurs pôles : Régions, Institutions et sponsors, Rahba, Produits du terroir, Agrofournitures, Machinisme et élevage.

Cet événement, qui accueille plus de 19 pays, propose une programmation riche avec l’organisation d’un Forum de l’investissement, des ateliers thématiques et démonstrations, des rencontres B2B, une journée scientifique ainsi que des animations culturelles et un concours de produits dattiers.

Le Salon comprend également un espace dédié aux enfants qui permet à travers un programme d’animation de faire découvrir aux enfants l’univers des oasis de manière ludique et interactive.

Le thème de cette 14ème édition reflète, selon les organisateurs, une prise de conscience collective face aux défis croissants liés au stress hydrique, à la désertification et aux changements climatiques qui menacent la pérennité des oasis marocaines. Ces dernières, véritables bastions de biodiversité et de culture, dépendent étroitement de la disponibilité de l’eau pour maintenir leur équilibre écologique, économique et social.

La gestion durable de l’eau devient ainsi le socle fondamental pour préserver les palmeraies traditionnelles, renforcer la résilience des systèmes oasiens, soutenir les revenus de plus de 2 millions d’habitants et promouvoir une agriculture éco-efficiente et innovante.

Le SIDATTES 2025 ambitionne de mobiliser les acteurs publics et privés autour de solutions concrètes pour une gestion intégrée et durable des ressources hydriques, au service du développement du palmier dattier et de la revitalisation des oasis.

La cérémonie d’ouverture de cet événement, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’est déroulée en présence notamment du ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, du wali de la région de Drâa-Tafilalet, gouverneur de la province d’Errachidia, Essaid Zniber, du président du Conseil de la région de Drâa-Tafilalet, Hro Abrou, d’élus, de professionnels de la filière, ainsi que de plusieurs personnalités civiles et militaires.

LR/MAP