Le Paraguay aspire à approfondir son partenariat avec le Maroc, “un allié stratégique” (MAE)

Le ministre paraguayen des Relations extérieures, Rubén Ramírez Lezcano, a affirmé, mercredi à Rabat, que son pays aspire à approfondir son partenariat avec le Maroc, un “allié stratégique”.

“Il est essentiel pour nos deux pays d’approfondir nos relations, le Paraguay étant la porte d’entrée du Maroc vers l’Amérique latine et le Mercosur, tandis que le Maroc représente pour le Paraguay une porte d’accès privilégiée vers l’Afrique et les pays du Golfe, où il joue un rôle majeur”, a-t-il indiqué lors d’un point de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

M. Lezcano, dont la visite dans le Royaume constitue une confirmation de l’excellence des relations entre les deux pays, a souligné que le partenariat stratégique entre Rabat et Asuncion “repose non seulement sur le soutien du Paraguay à la marocanité du Sahara, mais également sur des valeurs et des principes communs”.

Il a, par ailleurs, appelé à renforcer l’intégration commerciale et économique entre les deux parties, et à entamer des négociations en vue de signer un accord commercial entre le Mercosur et le Maroc, rappelant que le Paraguay assurera la présidence de ce Bloc commercial en décembre prochain.

M. Lezcano a aussi plaidé pour la promotion des investissements entre les deux pays, compte tenu des grandes opportunités qu’ils offrent.

Selon lui, le Maroc est idéalement positionné pour servir de plateforme d’exportation des produits agricoles paraguayens vers l’Afrique, où il jouit d’un leadership remarquable.

En matière de sécurité, le responsable paraguayen a mis l’accent sur l’importance de la coopération en matière de lutte contre le crime organisé transnational.

Dans le domaine de l’éducation et de l’intégration socioculturelle, il a tenu à exprimer ses vifs remerciements au Maroc pour l’octroi de bourses supplémentaires aux étudiants paraguayens, tout en se disant impressionné par les infrastructures d’envergure dont dispose le Maroc, qui demeure un modelé à suivre dans ce domaine.

Sur le plan sportif, M. Lezcano a indiqué que le Maroc et le Paraguay seront tous les deux des pays hôtes de la Coupe du Monde 2030, ce qui constitue une opportunité pour renforcer la coopération bilatérale et favoriser une plus grande intégration sociale par le biais du sport.

