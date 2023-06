Mondial 2030 | SM le Roi attribue à Fouzi Lekjaa la présidence du comité chargé de la candidature du Maroc

Partager Facebook

Communiqué du Cabinet Royal :

“Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu attribuer à Monsieur Lekjaa Fouzi, ministre délégué chargé du Budget, président de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF), la Présidence du Comité chargé de la Candidature du Maroc au Mondial 2030 de Football, dans le cadre d’une candidature conjointe Maroc-Espagne-Portugal.

Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, avait annoncé le 14 mars 2023 à l’occasion de la remise à Kigali du Prix de l’Excellence de la Confédération Africaine de Football (CAF) pour l’année 2022, décerné au Souverain, la décision du Maroc de présenter, avec l’Espagne et le Portugal, une candidature conjointe pour abriter la Coupe du Monde 2030.

A cette occasion, Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, avait souligné : “Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction : entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen. Elle sera, aussi, une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens”.

