Le Maroc et le Kenya tiennent leur 1ère Commission mixte de coopération et signent 11 accords

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Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, et le Premier Secrétaire du Cabinet et Secrétaire du Cabinet des Affaires étrangères et de la Diaspora de la République du Kenya, Dr. Musalia Mudavadi, ont présidé, jeudi à Nairobi, la session ministérielle de la Commission mixte de coopération entre les deux pays.

Cette session, qui fait suite à la réunion des hauts fonctionnaires tenue à Rabat du 1er au 3 octobre 2025, a été marquée par la signature de onze instruments bilatéraux couvrant l’agriculture, la justice, la santé, la pêche maritime et l’aquaculture, l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, la coopération culturelle, l’enseignement supérieur, les sports, la faune sauvage, l’exemption de visa pour les passeports diplomatiques, de service et officiels, outre un accord-cadre relatif à l’octroi de bourses universitaires, de stages et au partage d’expertises.

Ces accords s’ajoutent aux cinq protocoles d’entente paraphés en mai 2025 dans les domaines de la formation diplomatique, de l’habitat, de la coopération commerciale, de la jeunesse et du renforcement des capacités de la fonction publique.

Les deux hauts responsables ont adopté les procès-verbaux approuvés de la Commission mixte, qui constituent un cadre stratégique de coopération, destiné à guider les relations bilatérales dans les secteurs prioritaires, ainsi qu’un mécanisme de mise en œuvre et de suivi garantissant une exécution coordonnée des engagements pris.

En matière de commerce et d’investissement, les deux parties ont souligné la nécessité de corriger le déséquilibre commercial existant, d’élargir l’accès aux marchés pour les produits agricoles et à valeur ajoutée, et d’encourager les investissements croisés dans les énergies renouvelables, l’agro-industrie, la pharmacie, l’automobile et les infrastructures.

Elles ont également convenu d’accélérer les négociations en vue de la conclusion d’accords dans les domaines des ports, de la non-double imposition, de l’énergie, des services aériens, des mines et du tourisme.

Sur le plan de la connectivité, les deux hauts responsables ont décidé de donner la priorité à la reprise de vols directs entre le Kenya et le Maroc afin de stimuler les échanges commerciaux, touristiques et humains.

LR/MAP