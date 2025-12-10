Le Maroc et le Burkina Faso réaffirment leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale

Partager Facebook

Le Maroc et le Burkina Faso ont réaffirmé, mercredi, leur volonté de renforcer davantage leur coopération bilatérale et de faire des relations de partenariat multidimensionnel maroco-burkinabè un modèle exceptionnel de coopération Sud-Sud interafricaine.

Dans un Communiqué conjoint publié à Ouagadougou, à l’issue des entretiens entre le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita et son homologue burkinabè, Karamoko Jean-Marie Traoré, les deux ministres se sont félicités de l’excellence des liens profonds de fraternité traditionnelle entre les peuples marocain et burkinabè et du respect mutuel qui existe entre Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Frère, Son Excellence le Capitaine Ibrahim Traoré, Président du Faso, Chef de l’Etat.

Cette rencontre a permis aux deux parties, d’une part, d’engager des discussions sur les nouveaux domaines de coopération entre les deux pays frères tels que les services aériens, le domaine des transports, les infrastructures et, d’autre part, de procéder à la signature de plusieurs instruments juridiques portant, entre autres, sur la sécurité, le commerce, le domaine du travail, l’habitat, le transport, l’agriculture, la formation et le domaine de la jeunesse.

MM. Bourita et Traoré ont aussi réaffirmé la volonté partagée de faire des relations de partenariat multidimensionnel maroco-burkinabè un modèle exceptionnel de coopération Sud-Sud interafricaine, et leur détermination à renforcer et diversifier la coopération bilatérale, notamment dans les domaines économique et commercial.

Les deux ministres ont, dans ce sens, salué le rythme soutenu de la coopération mutuellement bénéfique et fructueuse ainsi que les perspectives de diversification et de consolidation de ce partenariat dans des secteurs prometteurs tels que la sécurité-défense, le transport, la formation, l’agriculture, la sécurité alimentaire, l’hydraulique et la santé.

Ils ont saisi cette opportunité pour se féliciter des avancées réalisées et du niveau très satisfaisant de la mise en œuvre des engagements de la 4e Session de la Commission Mixte de Coopération maroco-burkinabè, tenue en juin 2023 à Ouagadougou, et réitéré leur engagement à consolider davantage l’élan enclenché par l’important cadre juridique résultant de cette Session.

