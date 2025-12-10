Effondrement de deux immeubles contigus à Fès | Ouverture d’une enquête par la police judiciaire sous la supervision du parquet

Une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes et les circonstances de l’effondrement, mardi soir, de deux immeubles contigus au quartier Al Massira dans la zone Bensouda à Fès, a annoncé le procureur du Roi près le tribunal de première instance de la ville.

L’un des deux édifices était vide de ses habitants au moment de l’effondrement, vers 23h20, alors que l’autre immeuble accueillait un baptême, a indiqué le procureur du Roi près le tribunal de première instance de Fès dans un communiqué.

Selon un bilan provisoire, le drame a fait 22 morts, dont des enfants et des femmes, et 16 blessés à des degrés divers, a fait savoir la même source.

Par conséquent, une enquête a été ouverte par la police judiciaire, sous la supervision du parquet, pour déterminer les causes de cet incident et en élucider les circonstances, conclut le communiqué.

LR/MAP