Le Maroc de plus en plus ouvert sur le tourisme sportif en organisant de grands événements sportifs continentaux et internationaux (Chef du gouvernement)

Le Maroc s’est de plus en plus ouvert sur le tourisme sportif en organisant de grands événements sportifs continentaux et internationaux, a assuré, mardi à la chambre des conseillers, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

Répondant à une question sur “la politique nationale du tourisme” lors de la séance mensuelle des questions orales, M. Akhannouch a indiqué que les infrastructures sportives et logistiques dont dispose le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, constituent un modèle à suivre au niveau continental, soulignant que le Maroc organise régulièrement, dans le cadre de la Haute sollicitude dont SM le Roi entoure le sport et les sportifs, un certain nombre de grands événements sportifs continentaux et internationaux.

Ces différents évènements, dont la plus récente fut la Coupe du monde des clubs organisée dans les villes de Rabat et Tanger, ont été couronnés par “un succès sans précédent au niveau de l’organisation, en plus d’une affluence record du public, faisant bénéficier notre pays de la confiance des fédérations sportives au niveau continental et international”.

Après s’être félicité de l’annonce par SM le Roi, dans Son message adressé aux participants à la cérémonie de remise du prix “Excellence” de la Confédération Africaine de Football, de la candidature du Maroc conjointement avec l’Espagne et le Portugal pour l’organisation de la Coupe du Monde 2030 de football, le chef du gouvernement a assuré que cette candidature tripartite porte le titre de trait d’union entre l’Afrique et l’Europe, augure d’un nouvel horizon dans le partenariat stratégique, consacre une nouvelle génération de coopération et de partenariats et traduit l’unification des efforts et des capacités des continents africain et européen.

La candidature tripartite sera aussi, comme l’affirme le message de SM le Roi, “une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens”, a tenu à rappeler M. Akhannouch, notant que le gouvernement, toutes composantes confondues, “s’engage à adhérer à ce processus engagé par SM le Roi, fort en cela de sa ferme conviction dans la grande importance du sport, en tant que porte d’entrée vers la réalisation du développement, terrain fertile pour l’investissement et mécanisme de promotion du Royaume en tant que destination touristique”.

M. Akhannouch a mis en avant la volonté du gouvernement à poursuivre le travail de développement de l’infrastructure sportive à tous les niveaux, pour renforcer les chances du Maroc d’organiser divers évènements sur les plans continental et international.

Le chef du gouvernement a évoqué, dans ce cadre, la participation distinguée de l’équipe nationale de football à la Coupe du monde au Qatar, qui “a contribué au rayonnement du Royaume au niveau international” et suscité un intérêt “sans précédent” pour le Maroc, notamment dans les rangs des célébrités et des influenceurs.

Le nom du “Maroc” a été mentionné des millions de fois et plus de 130 millions d’interactions avec le contenu de “Maroc” ont été enregistrées par les utilisateurs des médias sociaux, a-t-il ajouté, soulignant que cette promotion “offre une opportunité sans précédent pour le secteur du tourisme et un moment historique pour s’ouvrir sur de nouveaux marchés potentiels tels que les États-Unis, le Brésil, l’Argentine, le Moyen-Orient et le continent africain”.

Après avoir renouvelé ses félicitations à SM le Roi Mohammed VI, pour l’obtention du Prix de l’Excellence, récompensant les réalisations exceptionnelles de l’année 2022, décerné par la Confédération Africaine de Football (CAF) et qui se veut une reconnaissance des efforts déployés sans cesse par le Souverain pour le rayonnement du football national, M. Akhannouch a affirmé que ce sacre est une reconnaissance internationale des efforts exceptionnels déployés par SM le Roi en faveur du sport, en général et du football marocain et africain, en particulier.

