Incendie dans un dépôt de gaz à Mohammedia | Pas de victimes à déplorer

Un incendie s’est déclaré jeudi, vers 18h00, dans un dépôt de gaz à Mohammedia, a-t-on appris auprès des autorités locales.

Aussitôt alertés, les autorités locales et sécuritaires et les services de la protection civile se sont déplacés sur les lieux pour prendre les mesures nécessaires, selon les mêmes sources qui assurent que les équipes d’intervention, soutenues par des éléments de la société Marsa Maroc et de la Lydec, ont réussi vers 19h30 à maîtriser l’incendie qui n’a pas fait de victimes.

Concernant les dégâts matériels, cinq camions citernes de 8 tonnes chacun sur les 7 se trouvant sur les lieux avaient pris feu, indique-t-on de même source.

Dans le cadre des mesures préventives, les équipes d’intervention ont veillé à sécuriser la zone jouxtant le dépôt de gaz en évacuant la population en prévision de tout danger potentiel.

Une enquête a été ouverte par les autorités locales sous la supervision du parquet compétent en vue de déterminer les circonstances de cet incident.

