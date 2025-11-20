Tags Afrique DDR Désarmement enfants soldats Nasser Bourita
Articles relatifs
Déclaration de Rabat | Les ministres africains unis contre l’enrôlement des enfants soldats
20/11/2025
Le MAE ghanéen salue l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies
20/11/2025
Cordoue | El Bouari souligne le rôle central de l’oléiculture dans le modèle agricole national
20/11/2025
CAN 2025, Mondial 2030 | L’ONMT et la FRMF lancent la Campagne «Maroc, Terre de Football»
20/11/2025
La Sierra Leone réaffirme son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et au plan d’autonomie
20/11/2025
CAF Awards 2025 | Les stars du football africain rivalisent avec les meilleures du monde (Infantino)
20/11/2025
Maroc U20 | Une génération façonnée entre talent et rigueur grâce à l’Académie Mohammed VI
19/11/2025
CAF Awards 2025 | L’équipe nationale marocaine U20 désignée sélection masculine de l’anné
19/11/2025
Voir aussi
Le Maroc et la Gambie déterminés à consolider leur coopération dans plusieurs domaines
Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, …