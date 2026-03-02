Cosumar augmente son CA consolidé à près de 10,5 MMDH en 2025

Partager Facebook

Le chiffre d’affaires (CA) consolidé du groupe Cosumar a atteint près de 10,5 milliards de dirhams (MMDH) en 2025, en hausse de 2,4% par rapport à une année auparavant.

Cette évolution s’explique par l’augmentation des volumes de ventes à l’export, indique le groupe dans un communiqué, soulignant que la campagne de récolte 2025 s’est déroulée dans des conditions opérationnelles globalement satisfaisantes, en dépit d’une année agricole marquée globalement par une faible pluviométrie.

D’après la même source, la production de sucre blanc issue de la campagne agricole s’est élevée à 280.000 tonnes (T) en 2025, contre 191.000 T lors de la campagne précédente. Cette évolution confirme la dynamique de renforcement de la production nationale de sucre à partir des plantes sucrières, portée par l’amélioration continue des techniques de suivi des cultures, le déploiement renforcé des dispositifs de suivi agronomique et une gestion optimisée des ressources hydriques.

Cosumar rappelle aussi que l’extension des capacités de raffinage à Sidi Bennour a soutenu la performance de l’activité export, confirmant la flexibilité de l’zoutil industriel et la résilience du groupe, permettant ainsi de consolider sa position en tant que leader sur le marché mondial du sucre blanc raffiné, malgré un environnement international défavorable en 2025.

Pour ce qui est de l’endettement net du groupe, il s’est amélioré à 206 millions de dirhams (MDH) à fin décembre dernier.

Les investissements ont atteint, quant à eux, 245 MDH, portant principalement sur le développement et la maintenance de l’outil industriel.

