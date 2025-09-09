Bruxelles | M. Amara participe à la 1er réunion du Bureau de l’UCESIF sous présidence ivoirienne

Partager Facebook

Le Président du Conseil Économique, Social et Environnemental (CESE) du Royaume du Maroc, Abdelkader Amara, a pris part, lundi à Bruxelles, aux travaux de la première réunion du Bureau de l’Union des Conseils Économiques et Sociaux et Institutions Similaires Francophones (UCESIF), au titre de la mandature 2025-2028 sous présidence ivoirienne.

Organisée au siège du Conseil Central de l’Économie de Belgique, cette réunion, présidée par Eugène Aka Aouélé, en qualité de nouveau président de l’UCESIF, avait pour principales finalités l’identification des priorités de la mandature de l’Union francophone pour la période 2025-2028 ainsi que des synergies à mettre en place entre la faitière francophone et l’Union des Conseils économiques et sociaux et Institutions similaires d’Afrique (UCESA), présidée par M. Amara.

Cette rencontre a offert également l’opportunité d’identifier les actions de plaidoyer et de promotion du document relatif à la gouvernance de l’eau, intitulé “renforcer la gouvernance de l’eau dans l’espace francophone à travers le Nexus Eau-Énergie-Alimentation-Ecosystèmes”, réalisé avec l’appui du CESE Maroc et de l’UCESA.

Intervenant à cette occasion, M. Amara a rappelé le fort attachement du CESE du Maroc au rôle de l’UCESIF que le Conseil marocain avait eu l’honneur de présider auparavant (2015-2017) et qui avait adopté, durant ce mandat, sa charte sociale inspirée du retour d’expérience de celle du CESE.

Le président du CESE Maroc, qui était accompagné par Younès Benakki, Secrétaire Général du Conseil, a aussi souligné l’importance pour l’Association de soutenir et appuyer les CES membres, à la fois en tant qu’instances consultatives chargées d’orienter les politiques publiques et d’organisations actives dans la promotion de la cohésion, de l’équité et de la justice sociale ainsi que dans la démocratie participative.

S’exprimant également en tant que Président en exercice de l’UCESA, membre associé de l’UCESIF, M. Amara a mis en avant la coopération pragmatique et programmatique entre les deux faitières. Il a, dans ce sens, rappelé que cette synergie a déjà contribué de manière substantielle à la réussite de plusieurs initiatives communes, notamment dans les domaines de l’action climatique et de la gouvernance de l’eau, soulignant la nécessité de la consolider et de la renforcer.

De son côté, le Président Aka Aouélé s’est félicité de cette coopération dynamique et pragmatique entre les institutions consultatives, CESE Maroc et CESEC de Côte d’Ivoire, qui reflète également les liens forts entre le Royaume du Maroc et la Côte d’Ivoire.

LR/MAP