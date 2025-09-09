Maroc-États-Unis | L’UM6P inaugure son nouveau Global Hub américain à New York

Partager Facebook

L’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) a inauguré, lundi soir à New York, son nouveau Global Hub des États-Unis, qui vise à connecter les talents et les écosystèmes de recherche africains avec des partenaires académiques, entrepreneuriaux et industriels à l’international.

Installé à New York et Cambridge (Massachusetts), ce hub d’excellence s’inscrit dans une démarche visant à inscrire les ambitions de développement durable de l’Afrique au sein de réseaux mondiaux de savoir, de capital et de technologie et tend à renforcer les collaborations existantes et en crée de nouvelles avec des universités et établissements américains, tout en ouvrant des opportunités pour des projets de recherche conjoints et des échanges académiques.

Intervenant lors de la cérémonie d’inauguration de cette nouvelle plateforme, le président de l’Université Mohammed VI Polytechnique, Hicham El Habti, a souligné que cette initiative témoigne d’un engagement ferme en faveur d’une collaboration significative et substantielle entre l’Afrique et les écosystèmes de connaissances et d’innovation de par le monde.

La finalité qui a présidé à la création de ce nouveau hub, a-t-il expliqué, consiste à répondre directement aux défis de développement urgents du Maroc et de l’Afrique, en combinant des recherches scientifiques rigoureuses avec des solutions pratiques et évolutives, permettant au Royaume de bâtir des voies vers la souveraineté technologique.

Selon lui, ce hub établit également un pont à double sens, donnant aux startups et entrepreneurs africains un accès au capital-risque, aux réseaux technologiques et à l’expertise industrielle en Amérique du Nord, tout en facilitant l’adaptation et le déploiement d’innovations américaines dans des contextes africains.

Relevant que les États-Unis offrent un exemple vivant de la façon dont les universités peuvent servir notamment de moteurs d’innovation, M. El Habti a mis en avant les partenariats continus avec les grandes universités US, comme le Massachusetts Institute of Technology (MIT), l’Arizona State University, Stanford University et la Columbia Business School.

Cette dynamique de coopération couvre un large éventail de domaines de recherche, avec des projets conjoints relatifs notamment à l’agriculture climatique, l’énergie et l’exploitation minière verte, l’Intelligence artificielle et l’hydrogène vert, a-t-il précisé.

Il a en outre noté que le Global Hub américain servira de plateforme où les chercheurs africains pourront co-développer des projets avec des homologues américains sans perdre le lien avec leurs écosystèmes domestiques.

Et de conclure en soulignant que l’objectif ultime est de mettre en place un système universitaire ancré en Afrique, connecté à l’échelle mondiale et capable de relever les défis planétaires à travers le prisme des réalités et des opportunités africaines.

De son côté, le directeur général du Global Hub américain, Mehdi El Khatib, a relevé que l’implantation de l’UM6P aux États-Unis illustre l’engagement à bâtir des ponts “pour que les étudiants, chercheurs et entrepreneurs africains puissent à la fois bénéficier et contribuer à l’économie mondiale du savoir”.

Il s’agit aussi de concevoir des projets de recherche communs pour explorer une variété de sujets, essentiels au développement durable de l’Afrique et de fournir une plateforme pour former et connecter les startups du continent à l’écosystème américain de l’entrepreneuriat et de l’innovation, a-t-il précisé lors de cette cérémonie qui s’est déroulée en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc à Washington, Youssef Amrani, et de l’ambassadeur représentant permanent du Royaume auprès de l’ONU, Omar Hilale.

M. El Khatib a ajouté qu’en matière de formation des cadres, l’objectif est de mettre en place, à travers le Global Hub, deux programmes d’immersion dans le monde des affaires et de l’innovation en Afrique et aux États-Unis.

La cérémonie d’inauguration du nouveau Global Hub américain de l’UM6P a été marquée par la présence de plusieurs personnalités américaines du monde de la recherche académique et des affaires, ainsi que des compétences de la communauté marocaine établie aux États-Unis.

LR/MAP