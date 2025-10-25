Le SG de l’ONU salue l’excellente coopération du Maroc avec les mécanismes des droits de l’Homme

Partager Facebook

Dans son dernier rapport au Conseil de sécurité sur le Sahara marocain, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a mis en relief la coopération excellente et l’interaction constructive du Maroc avec les mécanismes onusiens des droits de l’Homme, saluant l’engagement constant du Royaume en faveur de la promotion et de la protection des droits humains et des libertés fondamentales.

Dans ce sillage, M. Guterres s’est référé aux lettres communiquées par le Maroc au Haut commissariat aux droits de l’Homme (HCDH), le 25 juin 2025 et le 2 juillet 2025, soulignant que le Maroc entretient un dialogue soutenu et volontaire avec le système onusien des droits de l’Homme, à travers la transmission régulière d’informations au HCDH et l’accueil d’un nombre important de titulaires de mandat onusiens, dont plusieurs se sont rendus au Sahara marocain.

À cet égard, le Royaume demeure le pays ayant reçu le plus grand nombre de visites de procédures spéciales des droits de l’Homme dans la région.

Le SG de l’ONU a également mis en exergue les efforts du Conseil national des droits de l’Homme (CNDH), notamment via ses Commissions régionales à Laâyoune et à Dakhla, qui poursuivent un travail de terrain en matière de promotion des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dans les Provinces du Sud du Royaume, de traitement des plaintes et de médiation.

Le rapport rappelle, en outre, l’interaction positive du Maroc avec les titulaires de mandats thématiques des procédures spéciales de l’ONU. A travers cette coopération ouverte et continue, le Maroc réaffirme son attachement indéfectible aux valeurs universelles des droits de l’Homme et son engagement à les mettre en œuvre dans les 12 régions du Royaume, y compris au Sahara marocain, consolidant ainsi son rôle d’acteur crédible et responsable au sein du système multilatéral.

