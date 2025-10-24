Aéroports du Royaume | Plus de 23,9 millions de passagers accueillis en huit mois (DEPF)

Le flux de voyageurs accueillis dans les aéroports du Royaume a dépassé 23,9 millions de personnes durant les huit premiers mois de 2025, en hausse de 11,7% par rapport à la même période un an auparavant, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette progression fait suite au renforcement du trafic international de voyageurs de 11,2%, conjugué à celui du trafic national de 15,8%, indique la DEPF dans sa récente note de conjoncture.

Par faisceau géographique, cet accroissement revient à la croissance consolidée du trafic avec l’Europe (+10,6%), avec le Moyen et Extrême Orient (+15,5%), avec l’Amérique du Nord et du Sud cumulées (+23,2%), avec l’Afrique (+9,7%) et les Pays du Maghreb (+10%), précise la même source.

Concernant le trafic aérien du fret, il s’est accru de 8,6% au terme des huit premiers mois de 2025.

S’agissant de l’activité portuaire, le volume global des trafics de commerce manutentionné au sein des ports nationaux s’est renforcé de 11,6% à fin juin dernier, après +15,3% un il y a une année, pour totaliser un volume de 130 millions de tonnes.

Cette augmentation est liée à la performance du trafic de transbordement (+15,5%), de cabotage (+29,1%), des exportations (+10,8%) et des importations (+5%).

Du côté du trafic portuaire des passagers, il a connu un dynamisme de +9,5% au cours du premier semestre de 2025, dépassant les 1,6 million de passagers.

Pour ce qui est de l’activité ferroviaire, les chemins de fer nationaux ont transporté près de 27 millions de passagers au S1-2025, reflétant une progression de 3%. Quant au trafic de fret par voies ferroviaires, il s’est accru, en volume, de 20% à 11 millions de tonnes.

LR/MAP