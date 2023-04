SM le Roi adresse un message de condoléances et de compassion à la famille de feu Khalil Hachimi Idrissi

Partager Facebook

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances et de compassion aux membres de la famille de feu Khalil Hachimi Idrissi.

Dans ce message, SM le Roi indique avoir “appris, avec une vive émotion, la nouvelle du décès de l’illustre écrivain-journaliste feu Khalil Hachimi Idrissi, qui a répondu à l’appel de Son Seigneur en ces jours bénis du mois sacré de Ramadan, entouré de la miséricorde et de la bénédiction divines”.

En cette douloureuse circonstance, le Souverain fait part aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à sa grande famille médiatique et culturelle, ses amis et ses admirateurs, de Ses chaleureuses condoléances et Ses sincères sentiments de compassion face à cette lourde perte, la volonté divine étant imparable, implorant le Très-Haut de leur accorder patience et réconfort.

“Nous nous remémorons, avec beaucoup d’estime, les grandes qualités humaines du défunt, sa compétence professionnelle avérée, son intégrité, son engagement et son abnégation dans l’exercice de ses fonctions en tant qu’écrivain, responsable médiatique et directeur général de l’Agence Maghreb Arabe Presse, outre son dévouement et sa sincérité dans la défense des constantes et des valeurs sacrées de la Nation et son ferme attachement au glorieux Trône Alaouite”, souligne SM le Roi.

Le Souverain prie le Très-Haut de combler “votre cher défunt de Son immense miséricorde, de le rétribuer amplement pour les précieux services qu’il a rendus à sa patrie et à sa société et de l’agréer parmi ses fidèles vertueux”.

“Et fais la bonne annonce aux endurants qui disent, quand un malheur les atteint : Certes nous sommes à Dieu et c’est à Lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde et ceux-là sont les biens guidés”. Véridique est la parole de Dieu.

