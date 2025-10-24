Transition énergétique | Le Maroc et la Pologne déterminés à renforcer leur coopération

Le Maroc et la Pologne ont fait part, vendredi, de la détermination à renforcer leur coopération dans les domaines de la transition énergétique et du développement durable.

Lors d’un entretien à Rabat entre la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, Leila Benali, et le ministre des Actifs de l’État de Pologne, Wojciech Balczun, les deux parties se sont félicitées de la solidité des relations multidimensionnelles bilatérales.

La rencontre a également été l’occasion pour les deux responsables de souligner la nécessité de hisser la coopération entre Rabat et Varsovie en matière énergétique au niveau de partenariat renforcé.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de cette entrevue, M. Balczun a mis en exergue la volonté de son pays de donner une forte impulsion aux relations entre le Maroc et la Pologne et de consolider leur coopération énergétique.

Il a également mis en avant la dynamique économique que connaissent les deux pays, notant que la Pologne veut partager son expérience et son expertise avec le Royaume dans différents secteurs stratégiques.

Pour sa part, Mme Benali a dit avoir évoqué avec le ministre polonais les moyens de promouvoir l’échange du savoir-faire et des expériences dans les secteurs de la transition énergétique et du développement durable.

“Notre ambition aujourd’hui est de travailler ensemble pour consolider la sécurité énergétique dans nos deux pays” dans une conjoncture mondiale délicate, a-t-elle expliqué.

