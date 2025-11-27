Le FIFM s’est affirmé, depuis sa création, comme un lieu de dialogue et de découverte (SAR le Prince Moulay Rachid)

Partager Facebook

Depuis sa création, le Festival international du Film de Marrakech “s’est affirmé comme un lieu de dialogue et de découverte, un espace où les cultures se croisent et les talents émergent”, a affirmé Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid, Président de la Fondation du Festival.

Dans un mot publié sur le site officiel du Festival à l’occasion de sa 22e édition, qui se déroulera du 28 novembre au 06 décembre, SAR le Prince Moulay Rachid a souligné qu’”en un peu plus de deux décennies, le Festival a inscrit le Maroc sur la carte des grands rendez-vous cinématographiques internationaux, tout en portant une attention singulière aux voix nouvelles de notre région et à la diversité des regards qui façonnent le cinéma d’aujourd’hui”.

Cette vocation, a précisé Son Altesse Royale, se renforce aujourd’hui avec le lancement de l’Atlas Programs, qui regroupe sous la même bannière les Ateliers de l’Atlas, Atlas Station, Atlas Distribution et Atlas Press, affirmant ainsi la volonté de la Fondation d’accompagner les nouvelles générations de forgeurs du 7e art, de l’écriture à la diffusion, en passant par la critique et la production.

Dans ce sens, SAR le Prince Moulay Rachid a écrit que les Ateliers de l’Atlas, en particulier, sont devenus un espace privilégié de formation, de mentorat et de révélation, ajoutant qu’ils accueillent chaque année de jeunes réalisateurs, producteurs, étudiants en cinéma et critiques émergents, venus du Maroc, du monde arabe et du continent africain.

“À travers des sessions intensives, des rencontres avec des professionnels reconnus et des opportunités concrètes de développement, ces ateliers offrent à la jeunesse cinématographique les outils, les réseaux et la confiance nécessaires pour faire entendre leur voix”, a-t-il poursuivi.

L’édition 2025 marque également la création des Atlas Distribution Meetings, rendez-vous inédit qui réunira à Marrakech soixante professionnels venus d’Afrique, du monde arabe et d’Europe, a relevé SAR le Prince Moulay Rachid, notant que par cette initiative, le Festival confirme son rôle de plateforme structurante, au service de la circulation des œuvres et de l’émergence de nouveaux récits.

“Fidèle à sa vocation de reconnaissance et de célébration, le Festival rend cette année hommage à quatre figures d’exception : la comédienne marocaine Raouia, dont le parcours illustre la vitalité de notre scène nationale ; l’actrice américaine Jodie Foster, icône du cinéma mondial ; l’acteur égyptien Hussein Fahmy, légende du cinéma arabe ; et le cinéaste mexicain Guillermo del Toro, maître visionnaire des récits contemporains”, a indiqué Son Altesse Royale.

Quant au Jury, présidé par le réalisateur coréen Bong Joon Ho, il incarne l’exigence artistique et la diversité culturelle qui font la renommée du Festival, a fait remarquer SAR le Prince Moulay Rachid, relevant qu’”à travers son regard, de nouveaux talents seront révélés, porteurs de récits capables de témoigner de la complexité de notre époque et de la richesse de nos identités”.

“Enfin, le programme des Conversations demeure un moment privilégié de transmission et de proximité, où le public est invité à découvrir les parcours et les réflexions de personnalités majeures du cinéma mondial”, a dit Son Altesse Royale.

Soulignant que “la 22e édition du Festival international du Film de Marrakech s’ouvre cette année dans un monde en perpétuel mouvement, où le cinéma demeure, plus que jamais, un repère essentiel : un espace de partage et un langage universel capable de rapprocher les êtres, d’éclairer nos sociétés et d’élargir nos horizons”, SAR le Prince Moulay Rachid a émis le souhait que cette édition puisse, par la force du cinéma et la richesse des échanges qu’elle suscite, “contribuer à renforcer la capacité des peuples à se rencontrer, à dialoguer et à bâtir ensemble un monde plus juste, plus solidaire et plus éclairé”.

LR/MAP