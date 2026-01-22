Addis-Abeba | Signature de conventions de coopération religieuse entre le Maroc et l’Éthiopie

Partager Facebook

Le ministère des Habous et des Affaires islamiques et le Conseil supérieur des affaires islamiques d’Éthiopie ont signé, jeudi à Addis-Abeba, deux conventions de coopération dans le domaine religieux, et ce dans le cadre du renforcement des relations entre les deux pays et conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

La première convention, qui a reçu la Haute approbation de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, a pour objet la formation de 200 imams éthiopiens à l’Institut Mohammed VI de Formation des Imams Morchidines et Morchidates de Rabat, sur une période de cinq ans, selon une approche scientifique et pédagogique rigoureuse visant à ancrer la modération et le juste milieu, à renforcer la sécurité spirituelle et à diffuser les valeurs prônées par l’islam.

La deuxième convention est un mémorandum d’entente visant l’échange d’expériences et d’expertises dans le domaine de la gestion de la chose religieuse et de la formation continue, et le renforcement de la coopération entre les ouléma des deux pays, à travers la Fondation Mohammed VI des oulémas africains et le Conseil supérieur des affaires islamiques de la République d’Éthiopie, au service de la religion islamique, de l’unification des efforts des ouléma, et de la diffusion des valeurs de tolérance et de coexistence.

La signature de ces deux accords reflète la profondeur des liens religieux et scientifiques qui unissent le Royaume du Maroc à la République fédérale démocratique d’Éthiopie et son prolongement africain.

Dans ce contexte, Cheikh Haji Ibrahim Tufa, président du Conseil supérieur des affaires islamiques de la République d’Éthiopie, a souligné le rôle de premier plan joué par le Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, au service de la religion islamique et du renforcement de la coopération africaine fondée sur la science, la sagesse, l’unité et les valeurs communes.

Il a aussi relevé que la Fondation Mohammed VI des Ouléma africains, sous la conduite éclairée d’Amir Al Mouminine, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, est devenue une véritable référence scientifique et spirituelle sur le continent africain.

Cheikh Ibrahim Tufa a, à cette occasion, salué les multiples initiatives menées par la Fondation au service du Saint Coran et de la Sounna du Prophète Sidna Mohammed (PSL), à travers l’organisation, pour la première fois dans l’histoire de l’Éthiopie, du concours de mémorisation, de récitation et de psalmodie du Saint Coran et d’un autre dédié aux hadiths du Prophète Sidna Mohammed (PSL).

Il a en outre indiqué que les conventions signées entre les deux parties se veulent une véritable feuille de route favorisant l’échange d’expertises, la formation des cadres religieux, l’organisation de rencontres scientifiques et le renforcement des actions éducatives fondées sur la sagesse et la modération, émettant l’espoir de voir ce partenariat institutionnel contribuer à l’encadrement des imams, des morchidines et des morchidates de l’Éthiopie, ainsi qu’à la consolidation d’une renaissance spirituelle et intellectuelle globale.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Fondation Mohammed VI des Oulémas africains, Mohamed Rifki a relevé que la signature de ces deux conventions s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations de coopération religieuse et scientifique entre le Maroc et l’Éthiopie, et intervient conformément à la Vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine.

Il a expliqué que la première convention, qui s’étale sur cinq ans, permettra de dispenser à 200 imams éthiopiens une formation basée sur une approche scientifique et pédagogique rigoureuse qui vise à ancrer les principes de modération et d’équilibre, à renforcer la sécurité et la spiritualité, et à diffuser les valeurs de paix et d’islam tolérant à travers le pays.

Quant au mémorandum d’entente, il permettra à 60 cadres éthiopiens de bénéficier en deux phases d’une formation complète au Maroc et de s’informer de l’expérience accumulée par le Royaume du Maroc depuis plus de 13 siècles dans le domaine religieux, a-t-il ajouté.

De son côté, le Secrétaire général du Conseil supérieur des oulémas Said Chabar a mis l’accent sur l’importance des deux conventions signées pour servir la religion aussi bien en Éthiopie que dans l’ensemble du continent africain et promouvoir les valeurs prônées par l’Islam.

Il a aussi rappelé le rôle joué par Conseil supérieur des oulémas, présidé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, dans la consécration des valeurs de modération et de juste milieu prônées par l’Islam.

A cette occasion, le Directeur de l’Institut Mohammed VI de formation des Imams Morchidines et Morchidates, Abdesslam Lazaar a donné un aperçu sur la formation dispensée au sein de l’Institut et son rôle dans la lutte contre l’extrémisme.

Cette cérémonie s’est déroulée en présence notamment du Directeur financier de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, Othmane Sqalli Houssaini, de l’ambassadeur du Maroc en Éthiopie et à Djibouti, Nezha Alaoui M’Hammdi et de Toufik Ghalbzouri, membre du Conseil supérieur des Oulémas.

