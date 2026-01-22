Ramadan 2026 | La Commission interministérielle fait le point sur l’état des marchés et des prix

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Commission interministérielle mixte de veille et de suivi de l’état d’approvisionnement des marchés et des prix a tenu, jeudi au siège du ministère de l’Intérieur, une réunion consacrée aux préparatifs du mois sacré de Ramadan 1447 H.

Ont pris part à cette réunion le ministre de l’Intérieur, la ministre de l’Economie et des Finances, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural, des Eaux et Forêts, la ministre de l’Industrie et du Commerce, la ministre de la Transition énergétique et du Développement durable, ainsi que la Secrétaire d’Etat chargée de la Pêche maritime.

La réunion s’est déroulée également en présence des directeurs généraux de l’Administration des douanes et impôts indirects, de l’Office national des pêches, de l’Office national interprofessionnel des céréales et des légumineuses et de l’Office national de sécurité sanitaire des produits alimentaires.

Ont participé à distance à cette réunion les walis des régions et gouverneurs des préfectures et provinces et préfectures d’arrondissements du Royaume, les secrétaires généraux, les chefs de divisions des affaires intérieures, les chefs de divisions des affaires économiques des préfectures et provinces et les chefs de services déconcentrés concernés.

Dans un communiqué, le ministère de l’Intérieur souligne que cette réunion intervient en consécration des Hautes Directives Royales visant à préserver le pouvoir d’achat des citoyens, garantir l’abondance des produits de base et la régularité d’approvisionnement des marchés, particulièrement à l’approche du mois béni de Ramadan.

La rencontre a aussi été l’occasion de faire le point sur l’état d’approvisionnement et des prix, de renforcer les mécanismes de coordination et de suivi, d’intensifier les opérations de contrôle et de régulation des marchés, de lutter avec fermeté contre toute forme de spéculation, de manipulation des prix et autres pratiques illicites de nature à porter atteinte aux droits des consommateurs, ou à leur santé et leur sécurité.

S’agissant de l’état d’approvisionnement des marchés nationaux et sur la base des données présentées par les responsables des départements ministériels et des établissements concernés et les conclusions d’enquête et de rapports réalisés dans les différentes préfectures et provinces, il a été constaté que l’approvisionnement des marchés en différents produits de consommation reste normal.

De même, les stocks disponibles et la production et l’offre prévues durant les prochaines semaines permettent de satisfaire les besoins de consommation pour l’ensemble des produits de base au cours du mois de Ramadan et les mois suivant, grâce aux mesures et dispositifs anticipatifs adoptés par les autorités gouvernementales et les services administratifs compétents en coordination avec les acteurs économiques concernés. Le but étant de satisfaire la demande des marchés nationaux et d’éviter un manque dans les différents produits de base, notamment ceux qui font l’objet d’une forte demande à l’approche et au cours du mois de Ramadan.

La réunion a mis également en avant l’impact positif des importantes précipitations qu’a connues récemment le Royaume, et qui sont à même de contribuer, sur les court et moyen termes, à l’amélioration du rendement des activités agricoles et pastorales et de la production animale, à même de renforcer la capacité nationale d’approvisionnement des marchés en produits de base.

La reprise attendue des activités de la pêche aux petits pélagiques avant l’avènement du mois béni dans nombre de régions après la période de repos biologique, ainsi que les autres mesures d’accompagnement adoptées, sont de nature à contribuer au renforcement de l’offre en différentes espèces de poisson, notamment celles les plus prisées durant Ramadan.

Dans ce sens, et en dépit des données et indices rassurants au sujet de la situation d’approvisionnement, l’accent a été mis sur la nécessité de poursuivre la vigilance, le suivi et la mobilisation de l’ensemble des acteurs économiques concernés, secteurs, établissements, services et instances de contrôle compétentes. L’objectif est d’assurer un approvisionnement régulier et continu des marchés et d’améliorer l’efficacité de l’écosystème de production, de distribution et de commercialisation.

Il s’agit aussi de lutter contre la hausse des prix et d’œuvrer de manière continue pour le contrôle et la régulation des marchés afin de protéger les droits des consommateurs, du pouvoir d’achat des citoyens et de préserver leur santé.

A cet égard, des instructions ont été données à l’ensemble des intervenants, à leur tête les Walis et Gouverneurs pour œuvrer et veiller à la poursuite et le renforcement des mesures de coordination et de vigilance ainsi que la mobilisation de l’ensemble des autorités, administrations et organismes concernés.

Il est question également de prendre toute mesures de nature à assurer un approvisionnement suffisant et régulier des marchés au niveau des différentes préfectures et provinces du Royaume et de relever tout éventuel dysfonctionnement dans l’approvisionnement et les chaînes de distribution en y remédiant avec l’efficacité et la célérité requises, outre l’intensification des interventions des services de contrôle en veillant au respect des dispositions légales relatives aux prix, à la concurrence et à la protection du consommateur.

Il s’agit également de faire face, avec rigueur et fermeté, à toute forme de spéculation, de monopole ou de stockage illégal, ainsi que toute pratique commerciale nuisant au fonctionnement normal des marchés ou portant préjudice aux droits, à la santé et à la sécurité des consommateurs.

À cet égard, il a été préconisé l’activation des procédures répressives prévues par la loi à l’encontre des contrevenants, tout en consolidant la coordination entre les autorités et les services compétents en la matière.

L’accent a aussi été mis sur l’impératif de promouvoir la communication avec les consommateurs, les professionnels et les acteurs de la société civile, via les moyens disponibles, en y associant les services et organismes concernés, les associations de protection du consommateur ainsi que les médias, afin de sensibiliser les consommateurs aux comportements de consommation responsables et sains.

Il a été d’ailleurs souligné la nécessité d’activer les numéros de contact et les cellules de permanence au niveau des préfectures et provinces, ainsi qu’auprès des différents services et établissements concernés, afin de permettre aux consommateurs et aux intervenants de déposer leurs réclamations et de signaler les cas de fraude, les insuffisances d’approvisionnement ou encore les pratiques commerciales illégales ou suspectes, tout en veillant à un traitement efficace et rapide des plaintes reçues, en coordination avec les services et instances compétents.

LR/MAP