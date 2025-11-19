Achraf Hakimi sacré Ballon d’Or africain, une reconnaissance d’un talent exceptionnel

Partager Facebook

Le Ballon d’Or du meilleur joueur africain de l’année décerné à l’international marocain Achraf Hakimi vient couronner un prestigieux parcours d’un joueur hors pair qui a laissé son empreinte là où il est passé.

Ce prestigieux trophée, remis mercredi à Hakimi lors de la cérémonie annuelle de remise des prix de la Confédération africaine de football (CAF) pour la saison 2025, tenue à Rabat, mettra, sans aucun doute, du baume au cœur de l’international marocain et latéral droit du Paris Saint Germain (PSG), éloigné des terrains à cause d’une entorse.

Il marque surtout une étape historique de la carrière de ce défenseur, qui fait partie d’une caste à part, celle des chasseurs de buts et qui a presque tout gagné lors de sa carrière.

Hakimi a toujours été un exemple de talent et de détermination. Depuis ses débuts au Real Madrid, il a su s’imposer comme l’un des défenseurs les plus rapides et polyvalents de la planète.

Après un prêt à la formation allemande du Borussia Dortmund, en Allemagne en provenance du Real Madrid, Hakimi avait fait les beaux jours de l’Inter Milan, où il a confirmé son statut de l’un des défenseurs les plus prometteurs du continent européen. En 2021, il a rejoint le Paris Saint-Germain, où ses performances exceptionnelles ont forcé l’admiration du monde entier.

Il a été sélectionnée dans la liste finale pour le prix du meilleur joueur africain de l’Année après avoir réalisé une saison exceptionnelle avec son club français, le PSG, et avec l’équipe nationale marocaine. Il était en lice avec l’Égyptien Mohamed Salah, attaquant de Liverpool, et le Nigérian Victor Osimhen, joueur du club turc Galatasaray.

Dix fois buteur et 12 fois passeur décisif la saison écoulée avec le PSG, Hakimi avait dépassé son meilleur exercice, lorsqu’il avait marqué 9 fois et délivré 10 passes décisives en 45 matches avec le Borussia Dortmund en 2019/20.

Il a remporté tous les titres collectifs possibles avec les Parisiens en 2024/25, de la Ligue 1 à la Coupe de France en passant par le Trophée des champions, et, surtout la tant attendue Ligue des champions.

Hakimi, qui a remporté l’année dernière sa 2ème Ligue des champions, après celle décrochée avec le Real Madrid en 2018, s’est vu récompenser enfin après être passé à maintes reprises tout juste à côté du sacre continental, voir international, avec le titre de Ballon d’Or remis, en septembre dernier, au Français Ousmane Dembélé.

Joueur très prolifique, il a remporté la Ligue des champions de l’UEFA, la Coupe du monde des clubs, la Supercoupe d’Europe, la Supercoupe d’Espagne avec le Real Madrid, la Supercoupe d’Allemagne avec le Borussia Dortmund et le championnat d’Italie avec l’Inter Milan.

Demi-finaliste avec les Lions de l’Atlas au Mondial qatari en 2022, il a également écrit l’histoire avec l’équipe nationale olympique en décrochant la médaille de bronze lors des JO Paris-2024.

Après cette consécration, l’international marocain mettra désormais le cap sur le titre de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qu’il s’efforcera de remporter avec les Lions de l’Atlas, lui qui a rassuré ses fans récemment sur son état de santé, en diffusant une vidéo sur son compte Instagram le montrant s’entraîner en salle avec son attelle à la cheville gauche.

Il est également nommé pour le prix « The Best FIFA Football Awards 2025 », qui distingue chaque année les plus grandes figures du football mondial.

Ce Ballon d’or africain est le cinquième à mettre à l’actif du football marocain, après les sacres de Ahmad Faras (1975), Mohammed Timoumi (1985), Baddou Zaki (1986) et Mustapha Hadji (1998).

