Tenue à Rabat de la 1ère session de la Commission Mixte de Coopération Maroc-Burundi

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, a reçu, lundi à Rabat, son homologue burundais, Albert Shingiro, à l’occasion de la tenue de la 1ère session de la Commission Mixte de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi.

Cette première Commission Mixte est appelée à donner une nouvelle impulsion pour consolider davantage les liens entre le Maroc et le Burundi.

Dans ce cadre, les deux ministres ont signé dix accords de coopération, portant sur divers domaines dont les finances, l’énergie, l’infrastructure, l’agriculture, la santé, le tourisme, la formation professionnelle, les bourses académiques et le partage d’expertises, l’éducation, la formation, la décentralisation et la gouvernance locale, ainsi qu’une nouvelle Feuille de Route de coopération pour la période 2025-2027 couvrant plusieurs secteurs d’activités.

Les deux ministres se sont aussi félicités de la qualité des relations bilatérales privilégiées entre le Maroc et le Burundi, qui sont marquées du sceau de la fraternité et de l’amitié grâce à la volonté clairvoyante des deux Chefs d’État, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et Son Excellence M. Evariste Ndayishimiye, Président de la République du Burundi.

LR/MAP