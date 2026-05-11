Pékin | Célébration du 10e anniversaire du partenariat stratégique maroco-chinois à travers un festival haut en couleurs

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L’ambassade du Maroc en Chine a organisé, samedi et dimanche à Pékin, un festival culturel et sportif d’envergure à l’occasion du dixième anniversaire de la visite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en Chine et de la signature de la Déclaration instituant le Partenariat Stratégique entre les deux pays le 11 mai 2016.

Placé sous le signe du rayonnement culturel, économique et touristique du Royaume, le Festival maroco-chinois de la culture et des sports s’est tenu en partenariat avec un prestigieux centre sportif multidisciplinaire de Pékin et en collaboration avec la représentation de l’Office national marocain du tourisme (ONMT) en Chine, ainsi que le conseil d’affaires Maroc-Chine relevant de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).

Cet événement, qui a bénéficié d’une large couverture de la part des médias audiovisuels et de la presse écrite chinoise, a déployé un programme varié mêlant compétitions sportives (football, basketball, badminton, aérobic), exposition des produits du terroir marocain à fort potentiel sur le marché chinois, ainsi que des rencontres d’affaires assorties de sessions de réseautage avec des entreprises chinoises.

L’activité phare du festival a été une soirée de gala qui s’est déroulée dimanche en présence de quelque 350 invités issus des milieux diplomatiques, économiques, culturels et artistiques, ainsi que de nombreux membres de la communauté marocaine établie en Chine.

Cette soirée a été agrémentée d’un dîner mettant à l’honneur la gastronomie marocaine, d’animations musicales issues du répertoire et du folklore nationaux, ainsi que d’un défilé de mode réunissant des créatrices marocaines autour de l’art du caftan, inscrit l’an dernier sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Chine, Abdelkader El Ansari, a présenté une rétrospective du cadre et des dynamiques positives enregistrées par les relations maroco-chinoises depuis l’établissement du Partenariat Stratégique.

Il a, à cet effet, souligné la solidité et la profondeur des liens unissant les deux pays amis, mettant l’accent sur leur trajectoire ascendante depuis la Visite Royale en Chine et affirmant que le Partenariat Stratégique a inauguré une ère nouvelle dans les relations bilatérales.

M. El Ansari a également mis en exergue la dimension humaine et culturelle de cette coopération, relevant que le programme élaboré dans le cadre du Festival Maroc-Chine de la culture et des sports en constitue l’illustration.

Le festival a suscité des réactions enthousiastes de la part des personnalités présentes, dont l’ambassadeur de Turquie en Chine, Selçuk Ünal, qui a salué un événement d’envergure illustrant la profondeur des relations sino-marocaines et mettant en lumière différentes facettes de la civilisation marocaine.

“Cette immersion dans la vie marocaine à Pékin a offert à la fois un voyage gustatif et une fenêtre sur la modernité d’un pays qui sait allier ouverture sur le monde et attachement à ses traditions”, a affirmé, pour sa part, l’ambassadeur d’Espagne en Chine, Marta Betanzos Roig.

L’ambassadeur de Bahreïn en Chine, Mohamed Shaikhou, a quant à lui souligné que la soirée de gala a reflété la richesse de la culture marocaine tout en rappelant les nombreuses valeurs partagées entre le Maroc et Bahreïn en tant que nations arabes.

Plusieurs convives chinois ont exprimé leur vif intérêt pour la culture et la gastronomie marocaines, tout en se montrant particulièrement attentifs aux opportunités économiques qu’offre le Royaume, notamment dans les secteurs de l’énergie, de l’industrie et du tourisme.

LR/MAP