Le Burundi salue l’Initiative éclairée du Roi Mohammed VI en faveur de l’Afrique

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La République du Burundi a salué, lundi, par la voix de son ministre des Affaires étrangères, Albert Shingiro, la Vision Royale en faveur de l’Afrique.

À l’occasion de la tenue à Rabat de la première session de la Commission Mixte de Coopération entre le Royaume du Maroc et la République du Burundi, coprésidée avec M. Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Shingiro a salué l’Initiative éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans le cadre des États Africains de l’Atlantique visant à faire de cet espace un cadre géostratégique de coopération et de concertation pragmatique.

Par ailleurs, le chef de la diplomatie burundaise a également loué l’opportunité offerte par l’Initiative Royale pour le Sahel, qui vise à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique en les reliant aux réseaux de transport et de communication de leur environnement régional.

LR/MAP