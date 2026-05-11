Rabat accueille la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du MENA

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Les travaux de la 42e Réunion plénière du Groupe d’Action Financière du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (GAFIMOAN) ont démarré, lundi à Rabat, avec la participation des chefs de délégations des Etats membres, ainsi que des experts et observateurs de pays et d’organisations régionales et internationales.

Cette réunion, qui se poursuit jusqu’au 13 mai, constitue un événement régional majeur visant à coordonner les efforts internationaux et régionaux en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes, ainsi qu’à protéger les systèmes économiques et financiers de la région contre les risques liés à ces crimes, indique un communiqué conjoint du département du Chef du gouvernement et de l’Autorité nationale du renseignement financier (ANRF).

La réunion a débuté par les allocutions d’ouverture de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah et du Président du Groupe et Secrétaire Général de la Commission Nationale de Lutte contre le Blanchiment de capitaux des Émirats Arabes Unis, Hamid Saif Al Zaabi.

A cette occasion, ils ont mis l’accent sur l’importance de coordonner les efforts régionaux pour lutter contre les crimes financiers et le financement illicite, tout en insistant sur la nécessité d’une mise en œuvre efficace des normes du GAFI, fondées sur l’approche par les risques, relève le communiqué.

Dans ce contexte, Mme Fettah a réaffirmé l’engagement ferme du Royaume du Maroc à développer son dispositif national de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, conformément aux standards internationaux, afin de protéger le système financier national contre les risques émergents.

Pour sa part, M. Al Zaabi a précisé que la présidence émiratie du Groupe pour l’année 2026 vise à renforcer la position du GAFIMOAN au niveau international et à intensifier la coordination avec les partenaires mondiaux.

Les deux interventions se sont conclues par un appel aux états membres à renforcer l’échange d’expertises et à développer des mécanismes de lutte contre les crimes financiers émergeants, afin de garantir la stabilité et la durabilité du système financier dans la région, note le communiqué.

Les travaux de cette rencontre s’articulent autour de la discussion et de l’adoption des rapports de suivi renforcé de plusieurs états membres, ainsi que sur l’évaluation des mesures prises pour remédier aux lacunes relevées dans les rapports d’évaluation mutuelle, fait savoir la même source.

Ils visent également à renforcer la coordination régionale et à échanger des meilleures pratiques en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et le financement de la prolifération des armes.

Par ailleurs, la réunion porte sur l’examen des questions liées aux compétences du Groupe et sur l’adoption de son plan d’action au titre de l’année 2027, conclut le communiqué.

LR/MAP