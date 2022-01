Les vœux du Reporter pour la nouvelle année 2022 !

Partager Facebook

A l’occasion de la nouvelle année 2022, nous présentons nos vifs et sincères vœux d’excellente santé, longue vie et bonheur, à SM le Roi Mohammed VI.

Dieu protège notre Souverain, l’assiste dans la conduite du Maroc vers le développement et la prospérité; et couronne ses initiatives et actions de succès.

Nos vœux d’excellente année 2022 vont également à SAR le Prince Héritier Moulay Al Hassan, à LAR la Princesse Lalla Khadija et le Prince Moulay Rachid, ainsi qu’à tous les membres de la Famille Royale.

De même que nous prions Dieu le Tout-Puissant de préserver le Maroc et tous les Marocains de la Pandémie et de tous ses impacts, de nous accorder son permanent soutien et de nous combler de ses bienfaits.

A nos annonceurs et à nos lecteurs, nous exprimons une nouvelle fois notre reconnaissance et leur souhaitons bonheur et pleine réussite.

Enfin, à tous les Peuples de paix, bonne et heureuse année.

LR