Sahara | Les moments phares de l’épopée historique de la Marche verte mis en avant à Rabat

Les dimensions historiques de la Glorieuse Marche verte et les moments phares ayant jalonné le processus de parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume, ont été au centre d’une journée commémorative, organisée, mercredi à Rabat, par les Forces Armées Royales, à l’occasion du cinquantième anniversaire de cette épopée nationale.

Placée sous le thème “La Marche Verte, une épopée nationale”, cette journée a réuni d’éminents professeurs universitaires et d’historiens autour de panels thématiques pour se remémorer les étapes phares de cet événement solennel marqué à jamais dans les annales de l’histoire nationale.

S’exprimant à l’ouverture de cet évènement, le Général de Brigade Youssef El Mehdi, Chef de la Direction de l’Histoire Militaire, a affirmé que cette journée commémorant le cinquantenaire de la Marche verte constitue une occasion pour célébrer l’une des plus grandes pages de notre histoire contemporaine, le jour où 350.000 Marocains et Marocaines, venus de toutes les régions du Royaume, ont répondu à l’appel de feu SM le Roi Hassan II, que Dieu ait Son âme.

Ils se sont lancés dans une marche pacifique singulière, une marche de foi, de patriotisme et d’unité, pour récupérer les provinces du Sud et achever ce que feu SM le Roi Mohammed V, avait commencé, a-t-il souligné.

Le Général de Brigade Youssef El Mehdi a assuré que depuis cet événement historique, le Maroc, sous la conduite de ses illustres Souverains, a poursuivi sa marche vers le progrès et le développement.

Après que feu SM le Roi Hassan II ait posé les jalons de l’unité nationale, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a continué sur cette voie avec détermination et constance, faisant du développement des provinces du Sud et de leur portée nationale un pilier fondamental du projet de développement global du Royaume, a-t-il ajouté.

S’exprimant dans le cadre d’un panel sur le thème “La dimension historique de l’intégrité territoriale du Maroc”, la Directrice des Archives Royales, Mme Bahija Simou, a, pour sa part, souligné d’emblée que la Marche Verte n’était pas un événement isolé, mais plutôt le couronnement d’un long processus qui s’étend sur des siècles.

Dans son intervention, Mme Simou a livré un survol des contextes historiques, légitimes et diplomatiques ayant entouré cette épopée historique nationale. Elle a, par ailleurs, souligné qu’un nouveau chapitre s’est ouvert dans l’histoire du Maroc contemporain, avec le passage de la Marche Verte aux marches du développement, puis à la marche du Maroc uni, rappelant, à cet effet, la décision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de décréter le 31 octobre fête nationale sous le nom de “Aid Al Wahda” (Fête de l’Unité), un acte qui renvoie à l’unité nationale et à l’intégrité territoriale qui n’ont cessé de se consolider au fil du temps.

Pour sa part, l’historien et enseignant-chercheur, Mohamed Issa Babana Alalaoui, s’est focalisé sur le Sahara marocain comme trait d’union historique, culturel et stratégique entre le Maroc et l’Afrique à travers les siècles, affirmant que cet espace s’est imposé comme un pivot structurant de l’identité marocaine et de son rayonnement continental.

Dans son intervention, M. Babana a proposé une analyse des dimensions politiques et géostratégiques du Sahara marocain à l’époque contemporaine, en particulier son rôle notamment en matière de consolidation de l’intégrité territoriale et dans le renforcement de la diplomatie marocaine en Afrique.

Le Sahara marocain apparaît non seulement comme un espace de mémoire et de continuité historique, mais aussi comme un levier stratégique pour l’avenir des relations afro-marocaines, a relevé l’historien, notant que cet espace constitue à la fois un héritage et un horizon, confirmant sa vocation de pont durable entre le Maroc et son environnement africain.

Quant au Professeur de l’enseignement supérieur à la Faculté des Lettres de Rabat, Jilali El Adnani, il a retracé l’évolution historique des frontières terrestres méridionales du Royaume.

De l’avis de M. El Adlani, de nombreux documents confirment la souveraineté marocaine sur le Sahara dans une continuité historique et juridique reconnue, y compris par les puissances coloniales elles-mêmes, relevant que ces témoignages démontrent que la marocanité du Sahara n’est pas une revendication conjoncturelle, mais le prolongement d’un titre de souveraineté établi et reconnu à travers le temps.

S’arrêtant sur la période du XVIIIe et XIXe siècles, le Professeur chercheur au sein de la Direction de l’Histoire Militaire, Hamid El Farkh, s’est penché sur la question du Sahara marocain dans les accords et traités conclus entre le Maroc et les puissances étrangères.

Il s’agit, a relevé le chercheur, d’un sujet d’une importance diplomatique, juridique et historique capitale.Les documents officiels signés entre le Maroc et les puissances étrangères à cette époque n’étaient pas de simples textes réglementaires régissant les relations commerciales, diplomatiques ou militaires, mais ils constituaient, bel et bien, une preuve écrite de l’étendue territoriale et de la souveraineté effective du Royaume chérifien du Maroc sur son Sahara et ses territoires terrestres et maritimes du Sud.

En conséquence, a expliqué M. El Farkh, les documents historiques fondés sur les textes des accords et traités conclus par le Maroc avec des puissances étrangères aux XVIIIe et XIXe siècles constituent une preuve documentée des profondes racines juridiques et politiques de la marocanité du Sahara.

Intervenant lors d’un panel sur le thème “le processus du parachèvement de l’intégrité territoriales du Maroc (1956-1975), le professeur de l’enseignement supérieur, Abderrahmane Belgourch, a souligné que le modèle de parachèvement de l’intégrité territoriale du Maroc apparaît comme un cas historique de décolonisation réussie.

Après avoir passé en revue les bases de la décolonisation et de la “recherche de l’unité”, au moment du règne de Feu SM le Roi Mohammed V et ensuite la force et la diplomatie du processus de parachèvement de l’intégrité territoriale lors du règne de Feu SM le Roi Hassan II, l’universitaire s’est arrêté sur la démarche de continuité et de consolidation des acquis adoptée par le Royaume, sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI.

Même son de cloche chez le professeur de l’enseignement supérieur, Elhassan Bouqentar qui voit dans la Marche verte “le génie d’un Roi”.

Globalement perçue comme un acte fondateur dans l’histoire du Maroc, considérée par les uns comme un acte politique, qui traduit un consensus national pour une cause sacrée, et par d’autres comme un acte mystique, la Marche verte est avant tout l’oeuvre d’un Roi qui a pensé et supervisé la mise en oeuvre de cette épopée ayant enclenché un processus irréversible du parachèvement de l’intégrité territoriale, a -t-il expliqué.

L’organisation de cette journée commémorative de la Marche verte constitue une occasion phare pour, d’une part, réaffirmer l’unité, le patriotisme et la fidélité du peuple marocain aux constantes de la nation, et d’autre part, consolider les fondements d’un Maroc moderne et prospère, sous la conduite clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu Le glorifie, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

Cette commémoration a été couronnée par la présentation d’une exposition thématique, organisée par la Direction de l’Histoire Militaire, illustrant l’historicité de l’intégrité territoriale du Royaume, les moments phares qui ont marqué l’épopée de la Marche Verte ainsi que la Vision Royale clairvoyante relative à l’avenir de cette question d’ordre national et international.

LR/MAP