SM le Roi souffre d’une lombosciatalgie mécanique, sans aucun signe de gravité (Communiqué)

Par Le Reporter.ma 10/01/2026 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

SM le Roi souffre d’une lombosciatalgie mécanique, sans aucun signe de gravité (Communiqué)

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, souffre d’une lombosciatalgie mécanique, associée à une contracture musculaire, sans aucun signe de gravité, a indiqué ce jour le professeur Lahcen Belyamani, médecin personnel du Souverain.

Ces douleurs au niveau du bas du dos nécessitent, selon la prescription du médecin personnel de Sa Majesté le Roi, un traitement médical adapté et une période de repos fonctionnel.

Puisse Dieu préserver Sa Majesté le Roi, perpétuer sur Lui les bienfaits de la santé.

LR/MAP

,

Voir aussi

Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc s’érige en “pilier de stabilité et de modération” (NSC)

Sous le leadership de SM le Roi, le Maroc s’érige en “pilier de stabilité et de modération” (NSC)

Sous le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc s’érige en “pilier …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma