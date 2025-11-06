50e Anniversaire de la glorieuse Marche Verte | BAM émet une pièce commémorative de 250 DH

À l’occasion du 50ème Anniversaire de la glorieuse Marche Verte, Bank Al-Maghrib émet une pièce commémorative en argent d’une valeur faciale de 250 dirhams.

Cette pièce commémorative présente à l’avers l’effigie de Sa Majesté le Roi Mohammed VI entourée de l’inscription “محمد السادس”, de l’inscription en arabe “المملكة المغربية” et en tifinagh “ⵜⴰⴳⵍⴷⵉⵜ ⵏ ⵍⵎⵖⵔⵉⴱ”, ainsi que le millésime “2025 – 1447”, indique Bank Al-Maghrib dans un communiqué.

Au revers, la pièce comporte une image stylisée de la carte du Maroc au centre d’une représentation du globe terrestre, accompagnée des armoiries du Royaume, ainsi qu’une stylisation du nombre “50” granulé, en référence à l’anniversaire célébré.

Le revers comprend également la valeur faciale en chiffres et en lettres arabes “250 – مائتان و خمسون درهما”, ainsi que l’inscription “الذكرى الخمسون للمسيرة الخضراء” avec sa traduction française “50ème ANNIVERSAIRE DE LA MARCHE VERTE”.

Pour ce qui est des caractéristiques techniques de la pièce, l’alliage est composé de 925 millièmes d’argent et 75 millièmes de cuivre. Cette pièce, dont le poids est de 28,28 grammes et le diamètre est de 38,61 millimètres, se caractérise par une tranche cannelée ainsi qu’une frappe de type “Proof”.

LR/MAP