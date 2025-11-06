El Guergarat | Le relais symbolique de la Marche Verte marque son avant-dernière étape

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’avant-dernière étape du relais symbolique de la Marche Verte, organisé par la Fédération royale marocaine du sport pour tous (FRMSPT), a été lancée mercredi à El Guergarat, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La cérémonie s’est déroulée en présence du gouverneur de la province d’Aousserd, Mohammed Rachdy, de la présidente de la FRMSPT, Nezha Bidouane, ainsi que de plusieurs responsables et personnalités du monde sportif.

À cette occasion, M. Rachdy a remis le drapeau national à l’athlète marocain Abdelaati Iguider, multiple médaillé sur les scènes nationale, continentale et internationale, marquant ainsi le départ de l’étape reliant El Guerguerat à Bir Gandouz.

Le champion marocain avait remporté la médaille de bronze du 1.500 m aux Jeux olympiques de Londres en 2012, la médaille d’or du 1.500 m aux Championnats du monde d’athlétisme en salle d’Istanbul (2012), l’or au meeting en salle de Birmingham (2013), ainsi que la médaille d’argent aux Championnats du monde d’athlétisme en salle de Doha (2010).

Dans une déclaration à la MAP, Abdelaati Iguider a exprimé sa fierté de participer à ce relais hautement symbolique, qui coïncide avec la célébration du 50e anniversaire de la Marche Verte, soulignant que cette course, partie du nord du Royaume, à Tanger, pour atteindre aujourd’hui les provinces du Sud, illustre les valeurs d’unité, de solidarité et de patriotisme qui animent l’ensemble du peuple marocain.

Après l’étape d’El Guerguerat, la dernière phase du relais est partie du centre de Bir Gandouz (province d’Aousserd) en direction de la ville de Dakhla, où la course s’achèvera en apothéose.

À cette occasion, le gouverneur d’Aousserd a remis le drapeau de l’étape à l’ancien international marocain Abderrazak Khairi, ex-joueur du club de l’AS FAR, vainqueur de plusieurs titres nationaux et continentaux, et auteur d’un doublé historique face au Portugal lors du Mondial 1986.

M. Khairi s’est dit honoré de porter le drapeau de cette étape, saluant l’ensemble des athlètes et champions participant à cette manifestation sportive d’envergure, qui met en lumière les grandes épopées nationales et les valeurs de patriotisme qu’il importe de transmettre aux jeunes générations.

Ce relais symbolique, lancé le 15 octobre depuis la ville de Tanger, s’est poursuivi à travers plusieurs étapes dans les différentes régions du Royaume, avant de s’achever à Dakhla.

Véritable épopée sportive et patriotique, cette manifestation incarne les plus hautes valeurs de fidélité à l’un des événements les plus marquants de l’histoire du Maroc, symbole renouvelé du lien indéfectible entre le Trône et le peuple dans la défense de l’intégrité territoriale du Royaume.

LR/MAP