Ouverture à Dakar de la 14ᵉ Assemblée Générale de l’AMCOW avec la participation du Maroc

Les travaux de la 14e session ordinaire de l’Assemblée générale du Conseil des ministres africains de l’eau (AMCOW) se sont ouverts, lundi à Dakar, avec la participation du Maroc.

Conduite par le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, la délégation marocaine comprend notamment le directeur général de l’ingénierie hydraulique au ministère, Abdelaziz Zerouali, et l’ambassadeur du Royaume à Dakar, Hassan Naciri.

Placé sous la présidence tournante du Sénégal (2025-2027), ce rendez-vous continental réunit les ministres et experts africains chargés de l’eau afin d’examiner les défis majeurs liés à la gouvernance des ressources hydriques.

Les discussions portent notamment sur l’adaptation des cadres juridiques et institutionnels, le renforcement des capacités de suivi et de partage de données fiables, ainsi que sur les mécanismes de financement innovants pour garantir un accès universel à l’eau potable et à l’assainissement.

Les organisateurs soulignent que cette Assemblée générale s’inscrit dans la dynamique de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et des Objectifs de développement durable (ODD), avec pour finalité d’accélérer la transformation socio-économique du continent et de renforcer la résilience des populations face aux effets du changement climatique, à la pression démographique et à l’urbanisation croissante.

L’ordre du jour inclut également l’élaboration d’une vision et d’une politique africaines de l’eau plaçant ce secteur au cœur du développement durable du continent, de l’éradication de la pauvreté à la sécurité alimentaire, en passant par l’industrialisation, la résilience climatique et l’intégration régionale.

Comité spécialisé de l’Union africaine, le Conseil des ministres africains chargés de l’eau regroupe les ministres de l’eau des États membres. Sa mission consiste à promouvoir la coopération, la sécurité, le développement social et économique ainsi que l’éradication de la pauvreté à travers une gestion intégrée et durable des ressources hydriques et la fourniture de services d’approvisionnement en eau.

