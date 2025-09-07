Addis-Abeba | L’Initiative Royale atlantique mise en avant devant le Sommet Afrique-CARICOM

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Initiative Royale atlantique, une concrétisation d’une coopération sud-sud efficace entre l’Afrique et les Caraïbes, a été mise en avant, dimanche à Addis-Abeba lors du 2eme Sommet Afrique-CARICOM (Communauté des Caraïbes).

L’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU, Mohammed Arrouchi, qui intervenait lors du 2ème Sommet Afrique-CARICOM, a souligné que l’Initiative Royale atlantique constitue, conformément à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Que Dieu L’assiste, une concrétisation de la coopération sud-sud solidaire et agissante, dans la mesure où elle vise non seulement l’octroi d’un accès à l’océan atlantique pour les pays africains enclavés, mais également la mise en place d’un écosystème d’infrastructures intégrées destinés à faire de l’océan atlantique un espace d’échanges et de prospérité partagée pour les deux régions.

Le diplomate qui préside la Délégation marocaine à ce Sommet, a rappelé que le Royaume place, sous la vision royale clairvoyante, la coopération sud-sud interafricaine et avec les autres régions du Sud global en tant que pilier fondamental de sa politique étrangère.

Par ailleurs, M. Arrouchi a souligné que le volume des échanges économiques entre l’Afrique et les Caraïbes demeure en-deça des attentes et dénote du besoin de renforcer la dimension opérationnelle de ce partenariat.

Dans ce sillage, l’Ambassadeur, Représentant Permanent du Maroc auprès de l’Union africaine et la CEA-ONU a réaffirmé qu’une coopération sud-sud efficace et solidaire, telle que consacrée dans la déclaration du 1er Sommet Afrique-CARICOM, portant sur les domaines prioritaires du Commerce, de l’Agriculture, de l’Énergie, de la Santé, de l’Éducation et de la Connectivité, s’impose comme une nécessité pour garantir la résilience de l’Afrique et des Caraïbes face aux différents défis et bâtir le modèle de développement adapté aux deux régions.

LR/MAP