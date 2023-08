Fête de la Jeunesse | Message de félicitations à SM le Roi du Président français

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du président de la République française, Emmanuel Macron, à l’occasion de la Fête de la jeunesse.

Dans ce message, le président français exprime à Sa Majesté le Roi et à l’Auguste Famille royale ses félicitations et ses vœux “avec l’ensemble du peuple français (…) pour la prospérité et l’avenir du Royaume du Maroc”.

Le président français souligne que “l’amitié profonde et indéfectible entre nos deux pays est le plus bel héritage de notre passé”, ajoutant que la célébration de la Fête de la jeunesse lui offre la précieuse occasion de saluer l’action décisive du Souverain “pour approfondir la modernisation du Maroc”.

LR/MAP