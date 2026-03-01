Le Maroc, un partenaire essentiel pour l’Europe et la Finlande (Ministre finlandaise des AE)

Partager Facebook

Le Royaume du Maroc est un partenaire essentiel pour l’Europe et pour la Finlande à différents niveaux, a affirmé, dimanche à Rabat, la ministre finlandaise des Affaires étrangères finlandaise, Elina Valtonen.

S’exprimant lors d’un point de presse conjoint à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Mme Valtonen a indiqué que depuis la dernière visite de M. Bourita en Finlande en août 2024, les relations entre Rabat et Helsinki se sont approfondies et présentent désormais de nombreuses opportunités de coopération dans les domaines du commerce et de l’investissement, notamment en matière d’intelligence artificielle, d’infrastructures TIC et de déploiement de la 5G.

La cheffe de la diplomatie finlandaise a, en outre, fait savoir que ses entretiens avec M. Bourita ont abordé plusieurs questions relatives à la politique étrangère et à la sécurité, en particulier la situation au Moyen-Orient, au Sahel et au Soudan, ainsi que le conflit russo-ukrainien.

Mme Valtonen a, par ailleurs, précisé que lors de ces entretiens, les deux parties ont salué l’adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité des Nations Unies et réaffirmé leur soutien aux efforts du Secrétaire général des Nations Unies et de son Envoyé Personnel visant à parvenir à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain.

