Sahara | La création d’entités fantoches, une tentative désespérée pour tromper l’opinion publique internationale

La création d’entités fantoches fait partie des tentatives désespérées du “Polisario” et de son parrain, l’Algérie, d’induire en erreur l’opinion publique internationale sur les tenants et aboutissants de la question du Sahara, a affirmé mardi le président du conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra, Sidi Hamdi Ould Errachid.

“Ces entités n’ont aucune existence ou représentativité populaire”, a-t-il souligné dans une déclaration à la MAP, ajoutant que ce sont les élus qui sont les représentants légitimes de la population du Sahara marocain.

“La représentativité légitime de la population est incarnée par les élus conformément aux normes démocratiques à travers le monde, ainsi que, dans le cas du Sahara, par les chioukhs et les notables”, a-t-il dit.

M. Ould Errachid a noté que ce genre d’entités est un “recyclage” de cadres créés périodiquement par l’Algérie et le “Polisario” chaque fois que le Conseil de sécurité de l’ONU s’apprêtait à examiner la question du Sahara marocain.

Il a aussi insisté sur l’unité du territoire national de Tanger à Lagouira. “L’unité du Maroc est une et indivisible et la loi marocaine s’applique de Tanger à Lagouira sans exception aucune”, a-t-il indiqué.

Les Marocains peuvent avoir des divergences sur les questions politiques, économiques ou sociales mais sont tous unis derrière SM le Roi dans le combat et la lutte pour la défense de l’unité de leur pays, a fait observer le président du conseil de la région Laâyoune-Sakia El Hamra.

Il a assuré que les habitants du Sahara suivent les traces de leur aïeuls dans la réaffirmation de leur attachement indéfectible et la Be’ia à SM le Roi et au glorieux trône alaouite, comme cela a été exprimé dans la Déclaration historique de Laâyoune adoptée par l’ensemble des partis politiques marocains en 2018, ajoutant que les populations de cette région sont constamment mobilisées pour mettre en échec toute tentative visant à porter atteinte à l’intégrité et l’unité territoriale du Royaume.

A ces manœuvres de l’Algérie et du “Polisario”, a-t-il fait remarquer, le Maroc oppose le nouveau modèle de développement des provinces du sud et le plan d’autonomie, en tant que proposition crédible et sérieuse pour résoudre la question du Sahara.

M. Ould Errachid a mis l’accent sur la dynamique vertueuse que connaissent les provinces du Sud dans tous les domaines à la faveur de ce modèle de développement lancé par SM le Roi en 2015.

En dépit de l’impact de la pandémie du nouveau Coronavirus, a-t-il relevé, les chantiers de développements inscrits dans ce modèle avancent à un rythme soutenu, ayant contribué à la consolidation de la quiétude et de la stabilité qui prévalent déjà dans cette région.

LR/MAP