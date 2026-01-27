Le succès de l’organisation de la CAN est le fruit d’une Vision Royale Stratégique (Akhannouch)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le succès de la 35e édition de la Coupe d’Afrique des Nations organisée par le Maroc (CAN Maroc-2025) est le fruit de la Vision Stratégique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et d’un long processus d’investissements publics, a affirmé, mardi à Rabat, le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch.

S’exprimant lors d’une séance plénière à la Chambre des conseillers consacrée aux questions orales sur la politique générale, sur le thème “Politiques gouvernementales dans le domaine du sport : réalisations et enjeux”, M. Akhannouch a souligné que le succès de la CAN 2025 procède d’une conviction profonde que le sport est le cœur battant du projet de développement global.

Il a relevé, à cet égard, que les responsables sportifs, les médias, les experts et les supporters ont été unanimes à affirmer que l’édition abritée par le Royaume a été l’une des meilleures de l’histoire de cette manifestation continentale, que ce soit en termes de qualité des stades, de fluidité du transport, de sécurité, de services, d’affluence record ou de couverture médiatique.

M. Akhannouch a, en outre, précisé que la preuve de ce succès continental éclatant réside dans l’expression sincère et claire par Sa Majesté le Roi Mohammed VI de cette réussite en affirmant que le Royaume a accompli à travers l’organisation de la CAN non pas un exploit national, mais un succès pour toute l’Afrique et a présenté une image honorable d’un continent capable de célébrer et d’organiser les plus grands événements sportifs dans un climat de fraternité reflétant la profondeur de l’appartenance africaine.

Dans ce sens, M. Akhannouch a souligné que face au dénigrement et à certaines tentatives de discrédit, le Souverain a rappelé que les desseins hostiles ne parviendront jamais à leurs fins et que rien ne saurait altérer la proximité cultivée au fil des siècles entre les peuples africains.

Le message le plus fort porté par cette organisation exceptionnelle, a noté le chef du gouvernement, est que le Maroc, fidèle à la Vision Clairvoyante de Sa Majesté le Roi, avance avec détermination pour ériger le sport en levier de développement et de rayonnement continental, ainsi qu’en outil de renforcement de la confiance en l’Afrique et en ses potentialités, notant que la transformation profonde de la place du sport dans les politiques publiques est le fruit de la Haute Sollicitude dont le Souverain entoure ce secteur depuis Son Accession au Trône de Ses Glorieux Ancêtres.

Cette Haute Sollicitude Royale, a poursuivi M. Akhannouch, repose sur une vision claire de la réalité du sport, de ses rôles et des catégories concernées, faisant du sport une condition essentielle de l’amélioration de la qualité de vie, un vecteur pour la promotion de l’individu au sein de la société et un outil pour le renforcement de la cohésion sociale.

Le débat sur le sport ne peut plus se limiter à l’aspect technique ou occasionnel lié à un championnat ou à un résultat, mais doit être un débat stratégique plaçant le sport au cœur du modèle de développement du Royaume, ce qui explique la transformation majeure qu’a connue ce secteur au cours des dernières années, a conclu M. Akhannouch.

LR/MAP