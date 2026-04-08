Sur Instructions de SM le Roi, M. Bourita préside les travaux de la 5e Commission mixte Maroc-Niger

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Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, a présidé, mercredi à Niamey, les travaux de la 5e Commission mixte de coopération Maroc-Niger.

A l’occasion des travaux de cette Commission mixte, co-présidée du côté nigérien par M. Bakary Yaou Sangaré, ministre des Affaires étrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’extérieur, M. Bourita a souligné la détermination du Royaume du Maroc à hisser ses relations avec la République du Niger au niveau d’un partenariat multidimensionnel, conformément aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Dans un discours prononcé à l’ouverture de cette 5e session, il a souligné que cette réunion constitue “une étape importante pour réaffirmer les relations historiques unissant nos deux pays et notre volonté commune de les hisser au niveau d’un partenariat stratégique multidimensionnel”.

Le ministre a mis en avant l’engagement constant du Maroc en faveur de la coopération Sud-Sud, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi, qu’Il a qualifiée de “choix stratégique constant pour le Maroc et un pilier fondamental de sa politique étrangère”.

Dans ce cadre, il a rappelé les grandes Initiatives Royales visant à réaliser l’intégration continentale, au premier rang desquelles l’Initiative des États africains atlantiques et l’Initiative Royale visant à faciliter l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique, deux initiatives qui convergent vers un même objectif : créer les conditions propices à une nouvelle ère de développement commun, de sécurité et de stabilité sur le continent.

M. Bourita a, par ailleurs, réaffirmé la pleine solidarité du Maroc avec le Niger dans sa lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, condamnant fermement les attaques terroristes ayant visé des installations sensibles dans le pays.

Saluant la résilience des forces nigériennes, le ministre a mis en exergue l’importance de la dimension religieuse dans la prévention de l’extrémisme, à travers la formation des imams et mourchidines à l’Institut Mohammed VI, dont les résultats tangibles contribuent à consolider la sécurité intellectuelle et spirituelle au Niger frère.

M. Bourita a, en outre, souligné que cette 5e session de la Commission mixte constituera “un tournant qualitatif” dans le processus de coopération bilatérale, avec la signature d’un ensemble d’accords et de mémorandums d’entente couvrant des secteurs vitaux et variés pour diversifier et enrichir le partenariat, notamment dans les domaines des énergies renouvelables, de l’industrie pharmaceutique, de la santé, des transports, des infrastructures, de la jeunesse et des sports.

Le ministre a également relevé le rôle positif joué par le secteur privé marocain au Niger, à travers ses investissements dans les banques, les télécommunications et le transport aérien, exprimant sa conviction quant au potentiel prometteur pour développer et étendre ces investissements au bénéfice des deux pays.

Il a, par ailleurs, salué le niveau de coopération dans les domaines académique, culturel et religieux, à travers les programmes annuels de bourses d’études offerts aux étudiants nigériens.

M. Bourita a, enfin, réaffirmé la détermination du Maroc à faire de cette session “un nouveau départ vers une phase plus avancée” dans les relations bilatérales, à la hauteur des attentes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et de Son frère Son Excellence le Président Abdourahamane Tiani, Président de la République du Niger, incarnant le modèle optimal de la coopération africaine fondée sur la solidarité agissante et le partenariat mutuellement bénéfique.

LR/MAP