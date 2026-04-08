L’Union africaine salue l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président de la Commission de l’Union africaine (CUA) Mahmoud Ali Youssouf a salué, mercredi, l’accord de cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran, exhortant toutes les parties à maintenir l’élan vers une paix durable et globale.

Dans un communiqué, M. Ali Youssouf a qualifié cet accord d’étape importante qui reflète un engagement commun pour la désescalade, rappelant que les répercussions du conflit se sont fait sentir à l’échelle mondiale, y compris dans toute l’Afrique, où les perturbations de l’approvisionnement en carburant ont entraîné l’inflation et augmenté le coût des produits de base.

Le président de la CUA a aussi indiqué que ce cessez-le-feu offre une occasion d’atténuer les souffrances des populations touchées directement et indirectement, soulignant qu’un dialogue soutenu et une diplomatie inclusive seront essentiels pour consolider les acquis.

Il a relevé que la diplomatie et le dialogue, conformément à la Charte des Nations Unies, restent la seule voie viable vers le règlement des crises internationales.

LR/MAP