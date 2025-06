Les relations maroco-ghanéennes marquées par une dynamique très positive (Bourita)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita a souligné que les relations entre le Maroc et le Ghana vivent au rythme d’une dynamique “très positive” et d’un développement significatif depuis la visite historique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI dans ce pays en février 2017.

Lors d’un point de presse conjoint avec le ministre des Affaires étrangères de la République du Ghana, Samuel Okudzeto Ablakwa, tenu à l’issue d’un entretien jeudi à Rabat, M. Bourita a indiqué que cette entrevue a porté sur les moyens à même de concrétiser la volonté des dirigeants des deux pays, Sa Majesté le Roi Mohammed VI et son Excellence le président ghanéen, de hisser les relations bilatérales à des niveaux supérieus, en s’accordant sur nombre de mesures concrètes.

Le ministre a relevé que l’accent a été mis, dans ce cadre, sur la nécessité de relancer les mécanismes de coopération entre les deux pays, notamment la Commission mixte qui ne s’est pas réunie depuis 2015, ajoutant qu’il a été convenu de réunir prochainement cette Commission.

Lors de cet entretien, il a été également procédé à la signature d’un mémorandum d’entente relatif aux consultations politiques en vue de renforcer la coordination et l’interaction diplomatiques entre les deux pays, a-t-il poursuivi.

M. Bourita a en outre indiqué que la réunion a abordé aussi la nécessité de donner une nouvelle impulsion aux relations économiques bilatérales qui demeurent en deçà du potentiel des deux économies, notant qu’il s’est accordé avec son homologue ghanéen de réunir un forum économique maroco-ghanéen et d’accorder une attention particulière à la coopération dans le domaine des engrais et de la sécurité alimentaire.

S’agissant de la facilitation du déplacement des citoyens des deux pays, le ministre a annoncé qu’il a été convenu de mettre en place un mécanisme d’”autorisation de voyage” dans la perspective de négocier et signer un accord final visant à supprimer l’obligation de visa entre le Maroc et le Ghana. Cette mesure entrerait en vigueur dans les prochains jours, a-t-il dit.

Par ailleurs, M. Bourita a mis en avant le rôle central que joue le Ghana en tant que pôle de stabilité dans la région du Sahel, notant la convergence de vues entre Sa Majesté le Roi et le président du Ghana, John Dramani Mahama, au sujet de la nécessité de renforcer la stabilité dans cette région, à travers une approche basée sur le développement.

Après avoir souligné le rôle clé du Ghana au sein de l’Union africaine, le ministre a indiqué que la réunion a en outre porté sur l’importance de la coordination entre les deux pays au sein des organisations régionales africaines.

Il a, de même, relevé l’importance de la participation du Ghana aux initiatives royales, notamment le Processus de Rabat des États africains atlantiques et le projet de gazoduc Afrique-Atlantique.

Par la même occasion, M. Bourita s’est félicité de l’évolution positive de la position du Ghana sur la question de l’intégrité territoriale du Royaume, comme indiqué dans le communiqué conjoint publié à l’issue de l’entretien.

Le ministre a enfin salué la visite importante du ministre ghanéen au Maroc, émettant le souhait que d’autres visites vont permettre d’élargir les domaines de coopération et de partenariat entre les deux pays.

LR/MAP