Le G77 et la Chine fermement engagée dans une transformation décisive vers le développement durable

Le Groupe des 77 et la Chine sont résolument engagés pour une transformation décisive vers le développement durable et pour soutenir la dynamique des pays les moins avancés (PMA), a affirmé, samedi à Riyad, l’ambassadeur, représentant permanent du Royaume du Maroc auprès des organisations internationales à Vienne, Azzeddine Farhane.

S’exprimant au nom de ce groupement qui rassemble les pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie (134 États membres de l’ONU), lors de la 11e Conférence ministérielle des PMA, organisée sous le thème “Promouvoir une industrialisation inclusive : investissement, innovation et partenariats dans les PMA”, M. Farhane a souligné que le Groupe se dit prêt à approfondir sa coopération avec l’ONUDI et l’ensemble des partenaires afin que la prochaine décennie constitue un tournant irréversible vers le développement durable et l’élévation du niveau de développement des PMA.

En présence du directeur général de l’ONUDI, Gerd Müller, du président du Fonds de l’OPEP pour le développement international, Abdulhamid Alkhalifa, ainsi que de ministres et d’ambassadeurs des pays du Groupe des 77 accrédités auprès de l’Organisation, le diplomate marocain a indiqué que cette réunion représente une étape essentielle pour évaluer les progrès accomplis dans le cadre du Programme d’action de Doha et renouveler l’engagement collectif en faveur d’un développement durable et inclusif des PMA au cours de la prochaine décennie.

M. Farhane a mis en avant l’engagement constant de l’ONUDI, tel qu’exprimé dans sa stratégie opérationnelle 2022-2031 en faveur des PMA, précisant que le Groupe a pris note du plan de mise en œuvre global et attend son adoption afin d’accélérer la traduction des ambitions communes en actions concrètes.

Le diplomate a également exprimé l’appréciation du Groupe pour les contributions tangibles de l’ONUDI dans les six domaines prioritaires du Programme d’action de Doha, saluant notamment les 45 projets actifs consacrés au développement des compétences, à l’autonomisation des jeunes et à la création d’emplois, tout en appelant à l’élargissement de ces initiatives, en particulier dans les domaines de l’alphabétisation numérique et de la formation adaptée aux économies verte et numérique.

Il a, aussi, mis en relief les 60 projets portant sur la science, la technologie et l’innovation, qui soutiennent les technologies propres et les outils d’adaptation au changement climatique, recommandant un soutien renforcé à l’accès des PMA aux technologies de l’industrie 4.0, au transfert technologique et au développement de la coopération Sud-Sud et triangulaire.

Abordant la transformation structurelle, M. Farhane a rappelé le rôle central de l’ONUDI à travers 64 projets favorisant la diversification économique, notamment dans les chaînes de valeur agro-industrielles, et a appelé à des investissements accrus en agro-industrialisation ainsi qu’au développement de chaînes de valeur régionales plus solides et compétitives.

S’agissant du commerce international et de l’intégration régionale, il a souligné l’importance des 59 projets qui permettent aux entreprises des PMA de répondre aux normes internationales et d’accéder aux marchés mondiaux, recommandant un appui renforcé aux capacités productives et une meilleure exploitation des opportunités offertes par la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Par ailleurs, le diplomate a rappelé que la lutte contre le changement climatique constitue le plus vaste domaine d’intervention de l’ONUDI, avec 120 projets, insistant sur la nécessité de renforcer l’accès des PMA aux technologies d’adaptation, aux financements climatiques, ainsi que sur l’importance d’accompagner ces pays face aux mesures commerciales environnementales, notamment les mécanismes de taxation carbone aux frontières.

Concernant la mobilisation des partenariats, M. Farhane a mis en exergue les 62 projets de l’ONUDI destinés à encourager les investissements et à renforcer les alliances, notamment dans le cadre du Programme de partenariat pour les pays (PCP).

Il a appelé, dans ce sens, à intensifier la coopération avec les institutions financières internationales, à soutenir la mobilisation des ressources domestiques et à encourager l’investissement direct étranger orienté vers les PMA, y compris ceux confrontés à des situations de conflit ou de post-conflit.

Organisé en partenariat avec le ministère saoudien de l’Industrie et des Ressources minérales, cet événement constitue un rendez-vous mondial majeur consacré au développement industriel des pays les moins avancés. Il réaffirme l’engagement international en faveur de 44 pays d’Afrique, d’Asie, du Pacifique et des Caraïbes, visant à faciliter l’accès au financement, à renforcer l’échange de connaissances, à stimuler le commerce et à favoriser l’intégration des PMA dans les chaînes de valeur régionales et mondiales.

La conférence intervient à la veille de l’ouverture du Sommet mondial de l’industrie, occasion pour les États membres de présenter leurs initiatives en matière de transformation industrielle et de mettre en lumière le rôle de l’ONUDI dans l’amélioration des conditions de vie des populations.

LR/MAP