ONUDI | Le Maroc a connu une transformation industrielle profonde (M. Mezzour)

Le Maroc, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, a connu une transformation industrielle profonde au cours des deux dernières décennies, a affirmé, dimanche à Riyad, le ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.

Intervenant lors de la session préliminaire de la 21e Conférence générale de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel (ONUDI), tenue en présence notamment de l’ambassadeur du Maroc en Arabie saoudite, Mustapha Mansouri, et du représentant permanent du Royaume auprès des organisations internationales à Vienne, Azzedine Farhane, M. Mezzour a souligné que cette dynamique, amorcée avec le Plan Émergence et consolidée par l’orientation actuelle vers la souveraineté industrielle, s’inscrit dans une vision royale constante visant à ériger l’industrie en pilier d’un décollage économique intégré, inclusif et durable du Royaume.

Cette vision est aujourd’hui pleinement concrétisée, la production industrielle ayant doublé au cours de la dernière décennie, tout comme les exportations, alors que le secteur génère désormais plus d’un million d’emplois, a-t-il expliqué.

S’agissant de l’industrie automobile, il a fait savoir que le taux d’intégration nationale a atteint 69 %, avec une capacité de production d’un million de véhicules par an, et une ambition portée à deux millions d’unités d’ici 2030.

Concernant l’aéronautique, le ministre a mis en avant un saut qualitatif majeur illustré par le lancement du complexe industriel dédié aux moteurs d’avions, un projet qui renforce le positionnement du Maroc comme hub stratégique mondial et parmi les rares pays capables de produire ce type d’équipement, notant, dans ce sens, que le foncier industriel aménagé est passé de 10.000 hectares en 2021 à 14.500 hectares actuellement, répartis sur 157 zones industrielles.

Grâce à ces avancées, le Maroc s’impose désormais comme l’une des plateformes industrielles les plus avancées d’Afrique, exportant des centaines de milliers de composants vers plus de 180 pays, s’est-il félicité, relevant que ces réalisations témoignent du passage d’un modèle fondé sur les ressources à un développement tiré par l’innovation.

Évoquant la coopération avec l’ONUDI, M. Mezzour a souligné que le partenariat avec cette organisation a apporté une valeur ajoutée significative au processus de transformation industrielle du Royaume.

“Depuis 2019, le Programme de Partenariat Pays (PCP Maroc) a permis de soutenir plusieurs priorités, notamment la modernisation des zones industrielles, le renforcement des chaînes de valeur, l’efficacité énergétique, la production propre et la préparation à l’industrie 4.0”, a-t-il argué.

Dans ce cadre, il a indiqué que la prolongation du partenariat jusqu’en 2027 ouvre une nouvelle phase de coopération, permettant de consolider l’action commune dans les domaines des chaînes de valeur durables, de la décarbonation, de l’économie circulaire, de l’innovation, des zones industrielles durables et du renforcement de la coopération Sud-Sud.

“sous le leadership de Sa Majesté le Roi, l’Afrique constitue une priorité stratégique et un cap constant de la diplomatie économique du Royaume”, a-t-il dit, relevant cette rencontre internationale intervient dans un contexte marqué par de profondes mutations de l’économie mondiale, appelant à une innovation accrue et à une coopération renforcée, tout en mettant en avant le rôle essentiel de l’ONUDI dans l’appui aux pays pour le développement d’industries compétitives, durables et inclusives.

