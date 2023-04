La première tranche du programme de mise à niveau de 450 centres de santé en voie d’achèvement (Ait Taleb)

Partager Facebook

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, a annoncé, mardi à Rabat, l’achèvement prochain de la première tranche du programme de mise à niveau des centres de santé, portant sur 450 centres.

« Les centres hospitaliers universitaires (CHU) sont en cours de réhabilitation et de nouveaux centres vont être créés, notamment au niveau des régions Drâa-Tafilalet, Guelmim-Oued Noun et Béni Mellal-Khénifra », a indiqué M. Ait Taleb, dans une déclaration à la presse à l’issue d’une réunion, présidée par le chef du gouvernement Aziz Akhannouch et consacrée au suivi de la mise en œuvre du chantier de réforme du système de santé.

Il a expliqué, dans ce sens, que “le centre hospitalier Guelmim-Oued Noun, qui sera transformé en CHU, connaît des avancées importantes”, ajoutant que “les travaux portant sur la réhabilitation des structures et des équipements seront réalisés au cours de cette année”.

“Les groupements sanitaires territoriaux, leurs architectures aux niveaux administratif et médical ainsi que la politique qu’ils suivront à court et moyen termes, ont été abordés lors de cette réunion”, a-t-il souligné.

Il a ajouté que “la possibilité de revoir la référence tarifaire et la grille des soins de santé ont également été abordés”, soulignant que le chef du gouvernement a donné ses directives pour la révision de la référence tarifaire et de la grille des soins de santé, afin d’accompagner le chantier de réforme du système de santé. Le chantier de réforme du système national de santé consacre les fondements de l’Etat social, qui permettra de réaliser l’équité territoriale en matière d’accès aux prestations de santé au profit de l’ensemble des citoyens.

LR/MAP