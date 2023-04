Le président du Sénat canadien impressionné par la culture et l’hospitalité marocaines

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le président du Sénat canadien, George F. Furey, s’est dit, mardi, impressionné par la culture et l’hospitalité marocaines.

Lors d’une visite au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain de Rabat en compagnie du président de la Fondation nationale des musées (FNM), Mehdi Qotbi, M. Furey a salué la richesse de la culture marocaine ainsi que l’accueil chaleureux et l’hospitalité qui ont été réservés à l’ensemble de la délégation canadienne, faisant part à cette occasion de son admiration pour le musée et les expositions qu’il abrite.

« Les habitants de la ville de Rabat peuvent être fiers de ce merveilleux musée et de toutes les expositions qui s’y trouvent, notamment l’exposition ‘Modernités arabes, collection du musée de l’Institut du monde arabe’ qu’on vient d’admirer », a-t-il ajouté dans une déclaration à « M24 », la chaîne d’information en continu de la MAP.

Pour sa part, le président de la FNM a exprimé à « M24 » sa joie de recevoir le président du Sénat canadien, qui effectue une visite de travail au Maroc à la tête d’une importante délégation, au Musée Mohammed VI d’art moderne et contemporain, indiquant que « cette visite s’inscrit dans le cadre de la diplomatie culturelle en marche ».

M. Qotbi a, en outre, souligné que « ce magnifique musée, qui porte le nom de notre Souverain, démontre au monde à quel point la culture au Maroc est essentielle et importante ».

Lors de cette visite au Royaume, la délégation canadienne a également eu des entretiens avec le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami et le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara.

LR/MAP