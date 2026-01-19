Casablanca | WAM Morocco réunit plus de 100 entreprises de 18 pays

Partager Facebook

Le Salon mondial de la fabrication avancée et de la mobilité du futur (WAM Morocco) accueille, du 20 au 22 janvier à Casablanca, des géants industriels mondiaux, avec une liste d’élite de plus de 100 entreprises participantes issues de plus de 18 pays.

L’événement témoigne d’une confiance internationale sans précédent dans l’émergence du Royaume comme hub stratégique pour l’Industrie 4.0 et la fabrication intelligente en Afrique, indique KAOUN International, organisateur de cette manifestation, dans un communiqué.

En effet, WAM Morocco marque les débuts au Maroc de SAP, Sumitomo Corporation, ENGIE, Vigel et Zoho Corporation, qui rejoignant la liste d’exposants de différents pays, dont les États-Unis, le Portugal, l’Espagne, la France, l’Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Vietnam, les Pays-Bas et l’Italie, fait savoir la même source.

L’exposition réunit une convergence puissante de géants technologiques mondiaux et d’innovateurs industriels, incluant Schneider Electric, Teledyne, Vivo Energy, Autoritat Portuària de Barcelona, Kirby Building Systems et OCP Circular Technologies, créant une plateforme inégalée pour la collaboration transfrontalière, le transfert de technologie et la mobilisation des investissements dans l’écosystème industriel africain.

“Le calibre des entreprises choisissant WAM Morocco pour leur première exposition manufacturière dans la région démontre l’extraordinaire dynamique qui se construit autour de la transformation industrielle du Maroc. Ces leaders mondiaux reconnaissent que le Maroc ne participe pas seulement à l’avenir de la fabrication intelligente – il le façonne activement”, a indiqué le président directeur général de KAOUN International, Trixie LohMirmand.

“WAM Morocco crée la passerelle stratégique où l’innovation mondiale rencontre l’ambition régionale, ouvrant de nouvelles voies de collaboration qui définiront l’avenir industriel de l’Afrique”, a-t-il poursuivi.

Pour sa part, un porte-parole de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P), a affirmé : “Notre participation à WAM Morocco reflète notre conviction dans la capacité du Maroc à diriger une nouvelle génération d’écosystèmes industriels intelligents. Cette plateforme nous offre une opportunité unique de collaborer, d’innover et d’accélérer les technologies qui façonnent le paysage manufacturier de demain”.

L’importance de l’événement est amplifiée par le soutien solide des acteurs institutionnels et industriels les plus influents du Maroc, notamment MSC Pro, le Centre de Développement de la Démocratie (CDD), CE3M, Amlog, Fenagri, CGM, l’Office de la Formation Professionnelle et de la Promotion du Travail (OFPPT) et l’UM6P, aux côtés du sponsoring stratégique de Seidor, Transit Aharram et Plastic Science by Design.

Ce soutien institutionnel, combiné aux institutions financières souveraines et aux fédérations industrielles du Maroc, dont CDG et APEBI, positionne WAM Morocco comme un catalyseur approuvé par le gouvernement pour l’avancement industriel national.

Pour sa part, Hatim Chraibi, Principal chez SPIRE Advisory Group, a souligné : “WAM Morocco est l’une des rares opportunités où tous les acteurs clés, les leaders de l’industrie, les décideurs politiques et les investisseurs se trouvent dans la même salle. C’est une plateforme vitale pour créer des synergies, sensibiliser et libérer le potentiel industriel du Maroc et de l’Afrique”.

WAM Morocco présente également le premier pavillon international de startups de la région, soutenu par Invest India, accélérant l’innovation industrielle transfrontalière et créant des liens directs entre les défis industriels africains et les solutions de startups mondiales.

Cette initiative est renforcée par le Supernova Challenge, la première compétition de startups axée sur la fabrication en Afrique, dotée d’un prix en espèces de 10.000 USD et attirant plus de 40 startups innovantes en compétition dans la fabrication avancée, l’optimisation de la chaîne d’approvisionnement, l’automatisation industrielle et la mobilité du futur.

Les 10 finalistes du Supernova représentent des innovations révolutionnaires dans des secteurs industriels critiques, notamment la robotique avancée, le contrôle qualité alimenté par l’IA, la technologie des matériaux durables, les plateformes IoT industrielles, les solutions logistiques intelligentes et les systèmes énergétiques de nouvelle génération.

Ces startups présenteront en direct devant un panel d’investisseurs de premier plan et de cadres de l’industrie, les gagnants obtenant non seulement du capital mais aussi des partenariats stratégiques qui accélèrent l’entrée sur le marché en Afrique et au-delà.

Cité également par le communiqué, le PDG de Seiki, Jaafar Elalamy, a mis en exergue le timing stratégique de l’événement, relevant que “le prochain WAM Morocco se veut une opportunité pour souligner la valeur stratégique des données de mobilité dans la création de villes plus intelligentes et durables”.

“Le Maroc est positionné comme une passerelle entre l’Afrique et l’Europe et pourrait servir de modèle pour la planification urbaine basée sur les données. Alors que le pays se prépare pour la Coupe du Monde 2030 et l’objectif Maroc Digital 2030, l’urgence d’intégrer les données de mobilité n’a jamais été aussi pressante”, a-t-il soulevé.

Étendant davantage l’impact panafricain de WAM Morocco, l’événement s’est allié à la Fédération des Chambres de Commerce et d’Industrie d’Afrique de l’Ouest (FEWACCI) comme nouveau partenaire stratégique, connectant l’écosystème industriel du Maroc aux marchés en expansion rapide de l’Afrique de l’Ouest et libérant des opportunités transformatrices pour le commerce régional, l’investissement et le déploiement technologique.

Organisé par KAOUN International (DWTC) et livré en partenariat étroit avec des acteurs régionaux et internationaux, notamment MSC Pro, CDD, UM6P, Advantage Austria et Der Mittelstand, BVMW (Allemagne), WAM Morocco unit les leaders des secteurs public et privé pour impulser une transformation tangible de l’Industrie 4.0 à travers les frontières.

En association avec GITEX Africa, WAM Morocco est propulsé par l’un des écosystèmes technologiques les plus influents au monde, tirant parti d’un ADN partagé pour positionner le Maroc comme un épicentre continental pour l’Industrie 4.0 et la transformation industrielle avancée.

WAM Morocco invite ainsi les leaders de l’industrie, les innovateurs et les investisseurs à faire partie de la plateforme déterminante de la région pour la fabrication avancée.

