Casablanca | L’Office des Changes et l’OEC signent une convention-cadre de partenariat

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’Office des Changes et le Conseil national de l’Ordre des Experts-Comptables (OEC) du Maroc ont conclu, mardi dernier à Casablanca, une convention de partenariat visant à instituer un cadre formalisé de coopération et d’échange.

Signée par le directeur de l’Office des Changes, Driss Benchikh, et le président du Conseil national de l’OEC, Faïçal Mekouar, lors d’une rencontre consacrée à la présentation et à l’échange autour des principales dispositions de l’Instruction générale des opérations de change (IGOC) de 2026, cette convention-cadre prévoit le développement d’actions conjointes de formation et de renforcement des compétences dans les domaines d’intérêt commun, fait savoir l’Office des Changes dans un communiqué.

Elle prévoit également la conduite d’études et travaux de recherche à caractère économique et financier, en plus de l’organisation conjointe d’actions de sensibilisation et d’évènements professionnels.

La signature de cette convention-cadre traduit l’engagement de l’Office en faveur du dialogue institutionnel, du partage d’expertise et de l’accompagnement des professionnels au service du développement économique du Royaume.

Cette rencontre s’inscrit dans le cadre de la démarche d’ouverture et de concertation permanente adoptée par l’Office des Changes avec ses partenaires institutionnels et les acteurs clés de l’écosystème économique national. Elle a constitué une occasion privilégiée pour présenter les évolutions introduites par l’IGOC 2026, notamment la nouvelle structuration du texte, les mesures d’assouplissement et de facilitation, ainsi que les modalités d’application de ces dispositions.

En outre, les échanges ont porté sur le dispositif d’accompagnement des opérateurs économiques et le rôle central des experts-comptables dans l’appropriation et la bonne application de la réglementation des changes.

LR/MAP