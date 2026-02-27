Le Maroc réaffirme son engagement en faveur d’une Francophonie africaine inclusive et durable

Partager Facebook

Le Maroc n’a eu de cesse de promouvoir une Francophonie fondée sur les valeurs de diversité culturelle, de coopération Sud-Sud et de développement humain, a affirmé, vendredi l’ambassadeur du Royaume en Ethiopie et à Djibouti et présidente du Groupe des Ambassadeurs francophones (GAF) à Addis-Abeba, Nezha Alaoui M’hammdi.

Cet engagement s’inscrit pleinement dans la Vision africaine de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, plaçant le continent au cœur de la politique étrangère du Royaume, a souligné la diplomate lors d’une rencontre du président de la Commission de l’Union africaine (CUA) Mahmoud Ali Youssouf avec le GAF, notant que pour le Maroc, la Francophonie constitue depuis longtemps un espace naturel de dialogue, d’échanges et de solidarité.

Le Maroc attache également une importance particulière au multilinguisme au sein des organisations internationales et régionales africaines, a-t-elle enchaîné, soulignant que convaincu qu’aucune intégration continentale ne peut être durable sans une communication inclusive et accessible, le Royaume soutient les efforts visant à renforcer l’usage effectif des langues de travail de l’Union africaine.

Cette approche vise à rapprocher l’institution continentale des citoyens africains, en particulier de sa jeunesse, a encore dit Mme Alaoui M’hammdi, notant que cette rencontre inaugurale ouvre la voie à l’instauration d’une tradition de dialogue, d’échange et de concertation sur les questions d’intérêt commun entre l’Union africaine et le Groupe des Ambassadeurs francophones à Addis-Abeba.

Cette rencontre témoigne de l’importance accordée à la langue française au sein de l’UA, dans un esprit de respect mutuel, de complémentarité et d’engagement commun au service du continent africain, a-t-elle soutenu, relevant que l’Afrique est au cœur de la Francophonie.

L’Afrique est aujourd’hui un acteur incontournable de la Francophonie, elle est à la fois son berceau et sa force vive, a indiqué l’ambassadeur, estimant que ce continent représente l’avenir de la langue française, grâce à sa démographie, sa créativité et sa diversité culturelle.

L’Afrique ne se contente pas de porter la Francophonie ; elle la nourrit, l’enrichit et lui donne une résonance particulière à travers des initiatives dynamiques, que ce soit dans les domaines de l’éducation, de la culture, ou de l’entrepreneuriat, a poursuivi Mme Alaoui M’hammdi.

Elle a en outre rappelé que le multilinguisme, consacré par l’Acte constitutif de l’Union Africaine, constitue un pilier fondamental d’une gouvernance inclusive et représentative de la diversité africaine, faisant observer que la langue française, aux côtés des autres langues de travail de l’Union, demeure un outil essentiel de dialogue, de concertation et de construction de consensus au sein des instances panafricaines.

Le Groupe des Ambassadeurs francophones s’inscrit pleinement dans cette dynamique et œuvre, à Addis-Abeba, pour la promotion du multilinguisme, le renforcement des capacités linguistiques et la valorisation de la diversité culturelle comme levier de coopération et de développement, a assuré la diplomate, précisant que la démarche du GAF s’inscrit dans une vision ouverte et complémentaire, fidèle à l’esprit de l’UA et aux aspirations des peuples africains.

Mme Alaoui M’hammdi a, par la même occasion, réaffirmé la disponibilité du GAF à renforcer la coopération avec la Commission de l’Union Africaine, dans un esprit de partenariat constructif et respectueux des priorités continentales.

“Nous demeurons convaincus que le multilinguisme et la diversité culturelle constituent des atouts majeurs pour une Union Africaine forte, inclusive et tournée vers l’avenir”, a-t-elle conclu.

