CAN 2025 | Heureux pour les Lions de l’Atlas, le public mérite cette finale (Regragui)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le sélectionneur national, Walid Regragui, s’est dit heureux pour les joueurs et le public, après la qualification des Lions de l’Atlas pour la finale de la CAN Maroc-2025 en battant, mercredi, le Nigeria.

“Ce sont des matchs qui se jouent sur le mental et les détails. C’est un beau cadeau pour le public marocain”, a dit Regragui lors de la conférence de presse qui a suivi cette demi-finale remportée par le Maroc aux tirs au but (4-2, 0-0 après prolongations).

Pour gagner des titres, il faut s’armer d’un bon état d’esprit et non seulement de joueurs talentueux, a relevé Regragui, se félicitant des performances du football marocain ces dernières années.

Le coach national a tenu à exprimer, à cette occasion, ses vifs remerciements à Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour le soutien que le Souverain ne cesse d’apporter à l’équipe nationale et pour le développement du football dans le Royaume.

“Nous avons affronté une équipe solide et bien en place. Nous avons eu besoin de beaucoup d’énergie et nous devons récupérer le plus tôt possible”, a-t-il ajouté, relevant que le plus important est que le Maroc soit en finale de la CAN, 22 ans après la dernière disputée en 2004 face à la Tunisie.

“Nous sommes passés par des moments difficiles. Il faut être positif et se concentrer pour remporter ce titre ensemble”, a poursuivi Regragui, notant que le travail commencera dès jeudi dans la perspective d’affronter le Sénégal en finale, le 18 courant à Rabat.

Le sélectionneur national a, dans ce sens, encensé le travail du staff médical des Lions de l’Atlas, “l’un des meilleurs au monde”. “La victoire d’aujourd’hui revient également à tout le staff. C’est la victoire du Maroc”, a-t-il mis en avant.

“Youssef En-Nseyri s’est proposé pour tirer le dernier pénalty. Cela montre la personnalité de ce grand joueur qui a beaucoup donné à l’équipe du Maroc”, a-t-il dit, notant que les joueurs forment un “groupe soudé”.

Le match de dimanche sera très important pour l’histoire du football marocain, a ajouté Regragui, relevant que la sélection marocaine doit être régulière dans les derniers carrés.

De son côté, Yassine Bounou, désigné homme du match, a tenu à remercier le public pour son soutien sans faille aux Lions de l’Atlas durant cette rencontre difficile.

“L’amour du public pour les joueurs de l’équipe nationale nous pousse à fournir davantage d’efforts”, a-t-il dit, notant que l’équipe du Maroc a joué contre une “très bonne équipe du Nigeria”.

“Nous avons bien préparé cette rencontre. Je remercie tous les joueurs. Nous allons récupérer mentalement et physiquement durant les trois prochains jours afin de signer une bonne prestation en finale”, a ajouté Bounou.

LR/MAP