Campagne agricole 2025-2026 | La production prévisionnelle des dattes s’élève à 160.000 tonnes

La production prévisionnelle des dattes s’élève à 160.000 tonnes au titre de la campagne agricole 2025-2026, a fait savoir, mercredi à Erfoud, le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari.

Cette performance représente une hausse importante de 55% par rapport à la saison précédente, a expliqué M. El Bouari dans une déclaration à la presse en marge de l’ouverture de la 14ème édition du Salon international des dattes au Maroc (SIDATTES 2025), qui se tient du 29 octobre au 02 novembre.

M. El Bouari a, par ailleurs, relevé que le ministère, conformément aux Hautes Orientations Royales appelant à accorder un intérêt particulier au développement des zones oasiennes, est pleinement engagé à intensifier ses efforts constants en termes de soutien d’agriculteurs et de producteurs.

Selon le ministère de l’Agriculture, la performance exceptionnelle cette saison s’explique par des conditions climatiques favorables au développement de la culture phoenicicole, particulièrement dans la région de Drâa-Tafilalet, qui demeure la principale zone de production, avec une contribution de 76 % au niveau national, suivie par les régions de Souss-Massa et de l’Oriental à hauteur de 11% chacune.

En effet, les températures hivernales clémentes enregistrées dans ces zones suivies des précipitations durant les mois de mars et avril (coïncidant avec le stade de floraison) a favorisé la nouaison et la maturation des fruits, explique la même source.

La filière phoenicicole génère un chiffre d’affaires annuel pouvant atteindre 2 milliards de dirhams et près de 3,6 millions de journées de travail. Elle assure directement ou indirectement les moyens de subsistance de près de 2 millions de personnes et contribue à la préservation d’un savoir- faire ancestral et un patrimoine culturel reconnu à l’échelle internationale.

Sur le plan environnemental, le palmier dattier joue un rôle clé dans la lutte contre la désertification et la préservation de la biodiversité.

Grâce aux efforts déployés dans le cadre du Plan Maroc Vert et la stratégie Génération Green 2020-2030, la production a enregistré une hausse de près de 77 %, passant de 90.400 tonnes en 2008 en à 160.000 tonnes en 2025, confirmant le dynamisme et la résilience de la filière malgré les contraintes climatiques et hydriques des dernières années.

Placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, le SIDATTES 2025, organisé sous l’égide du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, connait la participation d’environ 230 exposants avec plus de 90.000 visiteurs attendus.

LR/MAP