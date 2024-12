Nouvel An | SM le Roi échange des messages de félicitations avec des Chefs d’État et de gouvernement

A l’occasion de l’avènement du Nouvel An 2025, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé des cartes de vœux aux Chefs d’État et de gouvernement de pays frères et amis, leur exprimant Ses chaleureuses félicitations et Ses sincères vœux de santé et de bonheur.

Par la même occasion, Sa Majesté le Roi a reçu des cartes et des messages de félicitations des dirigeants de ces pays ainsi que de Hautes personnalités internationales, présentant au Souverain leurs vœux de santé et de bonheur et souhaitant davantage de progrès et de prospérité au peuple marocain, sous la sage conduite de Sa Majesté le Roi, que Dieu Le préserve.

Il s’agit, à ce jour, de :

– Son Altesse Cheikh Mohammed Ben Zayed Al-Nahyane, Président de l’Etat des Emirats Arabes Unis;

– Leurs Majestés le Roi Abdallah II Ibn Al Hussein, Souverain du Royaume Hachémite de Jordanie, et la Reine Rania Al Abdallah;

– Leurs Altesses Royales le Prince Héritier du Royaume Hachémite de Jordanie, Al Hussein Ibn Abdallah II, et la Princesse Rajwa Al Hussein;

– Sa Majesté Haitham Ben Tarek, Sultan d’Oman;

– Sa Majesté le Roi Philippe, Roi des Belges, et Sa Majesté la Reine Mathilde;

– Sa Majesté le Roi Frédérik X, Souverain du Royaume de Danemark;

– S.E.M Xi Jinping, Président de la République Populaire de Chine;

– S.E.M Vladimir Poutine, Président de la Fédération de Russie;

– S.E.M Abdel Fattah Al-Sissi, Président de la République Arabe d’Egypte;

– S.E.M Julius Maada Bio, Président de la République de Sierra Leone;

– S.E.M Kassym-Jomart Tokayev, Président de la République du Kazakhstan;

– S.E.M Shavkat Mirziyoyev, Président de la République d’Ouzbékistan;

– S.E.M Sergio Mattarella, Président de la République d’Italie;

– S.E.M. Andrzej Duda, Président de la République de Pologne;

– S.E.M Michael D. Higgins, Président d’Irlande;

– S.E.M Tamás Sulyok, Président de la République de Hongrie;

– S.E.M Viktor Orbán, Premier ministre de la République de Hongrie;

– S.E.M Shigeru Ishiba, Premier ministre du Japon;

– Leurs Excellences Mme Francesca Civerchia et M. Dalibor Riccardi, Capitaines-Régents de la République de Saint-Marin;

– S.E.M Mark Rutte, Secrétaire général de l’OTAN.

