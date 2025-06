Bourita s’entretient à Rabat avec le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat

Partager Facebook

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, s’est entretenu, jeudi à Rabat, avec le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, Christian Cambon, en visite de travail dans le Royaume à la tête d’une importante délégation.

Dans une déclaration à la presse à l’issue de ces entretiens, M. Cambon s’est félicité des échanges fructueux entre les deux parties, mettant en avant l’importance du dialogue bilatéral qui date de plusieurs années.

Le bilan de l’année 2024-2025 a été riche en événements positifs, s’est-il réjoui, rappelant dans ce sens la visite d’État effectuée en octobre dernier au Maroc par le Président français Emmanuel Macron, qui a été marquée par la réaffirmation de la position de la France soutenant la souveraineté du Royaume sur ses provinces du Sud.

Le groupe d’amitié France-Maroc a toujours apporté un soutien indéfectible à la position marocaine vis-à-vis de cette question, a relevé le parlementaire français, ajoutant que les membres de la délégation, “composée de différentes sensibilités qui partagent toutes la même considération et passion pour ce pays”, viennent exprimer, dans le cadre de ces échanges, leur mobilisation afin de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l’histoire maroco-française, tel que voulu par Sa Majesté le Roi Mohammed VI et le Président français Emmanuel Macron.

Pour consolider cette relation privilégiée entre la France et le Maroc, M. Cambon a appelé à la réactivation du Forum interparlementaire maroco-français, dont la quatrième et dernière édition s’est tenue en décembre 2019 à Paris.

Soulignant l’importance de donner un nouvel élan parlementaire à cette relation, le responsable français a indiqué que de nombreux projets sont à entreprendre, citant le projet d’extension de la Ligne à Grande Vitesse, la construction près de Rabat de la plus grande usine de dessalement de l’eau de mer d’Afrique et l’accord signé entre la RAM et Airbus pour l’élargissement de la flotte de la compagnie aérienne nationale.

En ce qui concerne le secteur des énergies renouvelables, M. Cambon a qualifié d’”inspirante” l’expérience du Royaume, estimant que le Maroc et la France peuvent contribuer au développement d’une nouvelle vision pour le continent africain en la matière.

Selon le président du groupe d’amitié France-Maroc au Sénat, au-delà des liens traditionnels sur les plans culturel et scientifique et des échanges humains entre les deux peuples, les relations entre Rabat et Paris peuvent être renforcées par la voie de la diplomatie parlementaire.

