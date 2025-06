La politique des barrages, levier stratégique de la résilience hydrique et de la justice territoriale

Partager Facebook

La politique des barrages, menée sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, constitue un levier fondamental dans le renforcement de la résilience hydrique du Maroc, a affirmé, jeudi à Casablanca, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka.

Ce levier stratégique s’articule autour de quatre principes : la prévoyance, l’anticipation, la solidarité, et la justice territoriale, afin d’assurer une répartition équitable des ressources hydriques sur l’ensemble du territoire national, a indiqué le ministre lors d’une conférence-débat organisée par Médias24, sous le thème “Les défis de l’eau : où en est le Maroc en 2025?”.

Faisant référence aux Hautes Orientations Royales en la matière, M. Baraka a rappelé la volonté de garantir l’eau potable à tous les citoyens, de couvrir au moins 80% des besoins en irrigation, ainsi que de poursuivre et d’accélérer la construction des barrages programmés, en priorisant les régions à fortes précipitations.

Il a également évoqué, conformément à la Vision Royale, la nécessité d’accélérer la réalisation des transferts d’eau entre les bassins du Laou, Loukkos, Sebou, Bouregreg et Oum Er Rbia, de mobiliser 1,7 milliard de m³ d’eau à partir du dessalement à l’horizon 2030, et d’adopter un programme ambitieux de traitement et de réutilisation des eaux.

Il s’agit aussi de préserver les nappes phréatiques, de lancer des projets dans le domaine de l’économie de l’eau, et d’instaurer une communication régulière avec les citoyens.

Dans ce contexte, le ministre a rappelé la convention de partenariat signée le 19 mai dernier, entre le Maroc et les Émirats Arabes Unis dans les secteurs de l’eau et de l’énergie propre.

Il a mentionné, en ce sens, les protocoles d’accord conclus par le consortium formé du Fonds Mohammed VI pour l’Investissement, Taqa Morocco et Nareva, avec l’Exécutif et l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), pour le développement de nouvelles infrastructures relatives au transport d’eau, au dessalement par énergies renouvelables et au développement de capacités électriques importantes.

Le ministre a, par ailleurs, apporté un éclairage sur le contexte général des ressources en eau, l’impact des changements climatiques, les inflexions majeures dans la politique de l’eau, les solutions envisagées et le développement des ressources dans le cadre d’une planification dynamique et à long terme.

Cette conférence-débat a été marquée par la présence notamment du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, et du président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Abdellatif Maâzouz.

